Live Streaming SCTV Liga Champion 2021 Malam Ini PSG vs Man City dan Shakhtar Donetsk vs Inter Milan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live Streaming Liga Champion 2021 malam ini, Selasa, 28 September 2021.

Pertandingan malam ini merupakan lanjutan pertandingan ke-2 dari 6 pertandingan.

Laga dibuka Shakhtar Donetsk vs Inter Milan dan Ajax vs Besiktas pukul 23.45 WIB.

Kemudian pada malam dini hari, Rabu, 29 September 2021, pukul 02.00 WIB mempertemukan PSG vs Manchester City.

Pada jam tayang yang sama bisa disaksikan secara langsung AC Milan vs Atletico Madrid, FC Porto vs Liverpool, Real Madrid vs Sheriff, Dortmund vs Sporting CP dan RB Leipzig vs Club Brugge.

Selanjutnya pada pukul 23.45 WIB mempertemukan Atalanta vs Young Boys dan Zenit vs Malmo.

SCTV secara live akan menayangkan Shakhtar Donetsk vs Inter Milan, PSG vs Manchester City dan Atalanta vs Young Boys.

Sementara pertandingan lainnya bisa disaksikan live Vidio.

Jadwal Pertandingan ke-2 dari 6

Selasa, 28 September 2021