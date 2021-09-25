Breaking News:

MotoGp

MARC Marquez dan Rekor Fantastis di Circuit of The Americas - MotoGP Amerika 2021 | Valentino Rossi?

Berikut rekor menterang dan fantastis yang berhail diukir oleh Marc Marquez selama menjalani balapan di Circuit of The Americas atau Sirkuit Austin

Penulis: Ishak | Editor: Ishak
zoom-inlihat foto MARC Marquez dan Rekor Fantastis di Circuit of The Americas - MotoGP Amerika 2021 | Valentino Rossi?
ADRIAN DENNIS/AFP
Pembalap Andalan tim Repsol Honda MotoGP Marc Marquez melesat di lintasan balap dalam ajang MotoGp 2021 beberapa waktu lalu 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sobat Tribun Pontianak menggemari Marc Marquez ?

Anda juga meyakini Marc Marquez akan bisa menjadi juara di gelaran MotoGP Amerika 2021 yang jadi seri balapan terbaru dalam jadwal race MotoGP 2021 musim ini?

Agaknya ekspektasi tersebut beralasan dan tak terlalu berlebihan.

Terutama jika menilik pada rekor dan statistik balapan Marc Marquez di Circuit of The Americas yang menjadi vanue race MotoGP Amerika 2021 kali ini tersebut.

LIVE STREAMING MotoGP Amerika 2021 3 Oktober 2021 di Tv Online Trans7, Rekor Marc Marquez Mentereng

Dirangkum dari laman MotoGP.om Sabtu 25 September 2021, Marc Marquez memang punya rekor mentereng dan fantastis saat balapan di sirkuit yang dulunya populer disebut sirkuit Austin Amerika Serikat tersebut.

Marq Marquez mencatatkan banyak rekor pribadi saat melaju di Circuit of The Americas tersebut

Mulai dari balapan perebutan pole position MotoGp Amerika itu

Atau juga dalam balapan kelas utama MotoGP di race penentu juara MotoGP Amerika tersebut.

JADWAL Race MotoGP 2021 Oktober Update Moto GP Amerika hingga Emilia Romagna | Streaming Trans7 Live

Nah, buat Sobat Tribun Pontianak yang penasaran, yuk cek saja rekor capaian Marc Marquez di sirkuit yang juga populer disebut Sirkuit Austin ini.

Berikut rekor menterang dan fantastis yang berhail diukir oleh Marc Marquez selama menjalani balapan di Circuit of The Americas atau yang dulu populer disebut sirkuit Austin Amerika Serikat tersebut kami rangkum dari laman MotoGP.com

Halaman selanjutnya

Halaman
1234
Tags
Marc Marquez
Circuit of The Americas
MotoGP Amerika 2021
Valentino Rossi
Repsol Honda
Pole Position MotoGP Amerika 2021
Sabtu 25 September 2021
MotoGp.com
JADWAL Race MotoGp 2021
Fabio Quartararo
Jack Miller
Alex Rins
Francesco Bagnaia
tribun pontianak
Berita Terkini Pontianak
Moto Grand Prix
Minggu 3 Oktober 2021
crash net MotoGp
Berita Terkait :#MotoGp
Ikuti kami di

tribun belanja

Produk Terbaru

YUPI Gummi Pizza Permen Jelly 23gr

YUPI Gummi Pizza Permen Jelly 23gr

Rp. 3.000
Enfagrow A plus 3 Susu Formula Vanila 400g

Enfagrow A plus 3 Susu Formula Vanila 400g

Rp. 173.400
Dettol Wipes Original 10s

Dettol Wipes Original 10s

Rp. 8.500
QUAKER Instant Oatmeal 1,2kg

QUAKER Instant Oatmeal 1,2kg

Rp. 55.000
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan