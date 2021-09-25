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MARC Marquez dan Rekor Fantastis di Circuit of The Americas - MotoGP Amerika 2021 | Valentino Rossi?
Berikut rekor menterang dan fantastis yang berhail diukir oleh Marc Marquez selama menjalani balapan di Circuit of The Americas atau Sirkuit Austin
Penulis: Ishak | Editor: Ishak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sobat Tribun Pontianak menggemari Marc Marquez ?
Anda juga meyakini Marc Marquez akan bisa menjadi juara di gelaran MotoGP Amerika 2021 yang jadi seri balapan terbaru dalam jadwal race MotoGP 2021 musim ini?
Agaknya ekspektasi tersebut beralasan dan tak terlalu berlebihan.
Terutama jika menilik pada rekor dan statistik balapan Marc Marquez di Circuit of The Americas yang menjadi vanue race MotoGP Amerika 2021 kali ini tersebut.
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Dirangkum dari laman MotoGP.om Sabtu 25 September 2021, Marc Marquez memang punya rekor mentereng dan fantastis saat balapan di sirkuit yang dulunya populer disebut sirkuit Austin Amerika Serikat tersebut.
Marq Marquez mencatatkan banyak rekor pribadi saat melaju di Circuit of The Americas tersebut
Mulai dari balapan perebutan pole position MotoGp Amerika itu
Atau juga dalam balapan kelas utama MotoGP di race penentu juara MotoGP Amerika tersebut.
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Nah, buat Sobat Tribun Pontianak yang penasaran, yuk cek saja rekor capaian Marc Marquez di sirkuit yang juga populer disebut Sirkuit Austin ini.
Berikut rekor menterang dan fantastis yang berhail diukir oleh Marc Marquez selama menjalani balapan di Circuit of The Americas atau yang dulu populer disebut sirkuit Austin Amerika Serikat tersebut kami rangkum dari laman MotoGP.com
Marc Marquez
Circuit of The Americas
MotoGP Amerika 2021
Valentino Rossi
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Pole Position MotoGP Amerika 2021
Sabtu 25 September 2021
MotoGp.com
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