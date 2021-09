Gaji TKI Terbaru September 2021 Lengkap Syarat dan Skema Gaji Buruh di Luar Negeri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gaji Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau kini berganti menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbaru September 2021.

Dalam setahun terakhir, Jepang menjadi salah satu negara penempatan favorit bagi para TKI

Alasan pertama kerja di Jepang, tentulah gaji per bulan yang relatif lebih tinggi ketimbang beberapa negara penempatan lainnya.

Selain itu, UU Ketenagakerjaan negara ini memberikan jaminan asuransi yang terjamin untuk pekerjanya, termasuk bagi pekerja asing.

Untuk bisa menjadi TKI atau PMI di Jepang, bisa dilakukan melalui dua jalur, yakni pertama perekrutan lewat perusahaan swasta (P to P), lalu kedua keberangkatan melalui jalur program pemerintah, baik G to P maupun G to G.

Lalu berapa gaji yang ditawarkan untuk PMI yang bekerja di Jepang (gaji di Jepang)?

Dikutip dari laman Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kamis 2 September 2021, Indonesia selama ini rutin mengirim ribuan pekerja untuk mengisi posisi nurse (kangoshi) dan careworker (kaigifukushishi).

Untuk gaji kedua posisi tersebut ditawarkan sebesar Rp 22-30 juta per bulannya.

Selain gaji bulanan, PMI masih bisa mendapatkan fasilitas asuransi, lembur, dan tunjangan (gaji di Jepang). Yang jadi catatan, biaya untuk bekerja ke Jepang yang harus dikeluarkan PMI berkisar Rp 21,5 juta.

Biaya tersebut digunakan untuk pengajuan visa kerja, akomodasi awal, dan tiket pesawat.