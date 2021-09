KUNCI Jawaban Soal Latihan UTS / PTS PJOK Kelas 2 Semester Ganjil Soal Pilihan Ganda & Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut contoh soal latihan kunci jawaban UTS/PTS PJOK Kelas 2 Semester ganjil 2021.

Pada soal latihan kali ini tidak lain agar menjadi bahan pembelajaran.

Tidak hanya pada UTS saja melainkan untuk ujian sekolah lainnya yang bakal dihadapi peserta didik pada tahun pelajaran 2021 mendatang.

Seluruh soal dilengkapi dengan kunci jawaban yang akan memudahkan peserta didik untuk belajar lebih semangat.

Soal dirancang serupa dengan soal ujian sekolah nanti UTS/PTS sehingga akan sangat baik untuk pelajari.

Selengkapnya soal latihan pjok kelas 2 semester ganjil.

Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b atau c didepan jawaban yang benar !

1. Gerakan mamutar lengan berguna malatih otot.....

a. tangan

b. bahu

c. kaki

Jawaban A

2. Gerakan push up untuk melatih....

a. kecepatan

b. kelenturan

c. kekuatan

Jawaban C

3. Posisi kaki waktu push up adalah.....

a. bengkok

b. lurus

c. ditekuk

Jawaban B