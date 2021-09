KUNCI Jawaban Soal Latihan UTS / PS Kelas 11 Semester 1 Soal Pilihan Ganda & Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kunci jawaban soal latihan UTS atau PTS Kelas 11 SMA PKN tentang Pancasila dan Sistem Demokrasi Pancasila.

Pembahasan soal latihan dilengkapi kunci jawaban ini guna memudahkan siswa belajar dan mengasah kemampuannya.

Soal latihan ini sangat efektif untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai ujian sekolah nanti.

Mulai dari PH, UTS/PTS hingga UAS.

Sebab soal-soal pada latihan sudah dibuat serupa dengan soal pada ujian sekolah nanti UTS atau PTS.

Soal terdiri dari soal pilihan ganda PKN yang mengacu soal UTS / PTS semester 1 kurikulum 2013.

Berikut soal latihan dan kunci jawaban PKN Kelas 11 SMA disadur dari berbagai sumber.

Soal pilihan ganda

1. Seorang pengendara sepeda motor yang menerobos lampu merah merupakan salah satu bentuk …. Sebagai warga negara.

a. pelaksanaan hak

b. pelaksanaan kewajiban

c. pelanggaran hak

d. pengingkaran kewajiban

e. pelaksanaan hak dan kewajiban

Jawaban: D

2. Perhatikan pernyataan berikut:

(1) Melalui kegiatan di sekolah

(2) Melalui aktivitas di masyarakat

(3) adanya sanksi tegas bagi warga negara yang mengingkari kewajibannya sebagai warga negara.

(4) Lembaga penegak hukum tidak boleh diskriminatif.

(5) Adanya kontrol dari masyarakat

Perawatan ini merupakan salah satu bentuk upaya preventif…. Warganegara.

a. pelaksanaan hak

b. implementasi kewajiban

c. pelanggaran hak

d. penolakan kewajiban

e. pelaksanaan hak dan kewajiban

Jawaban: D

3. Salah satu nilai dalam demokrasi menurut Hendry B. Mayo adalah….

a. mengatur perubahan kepemimpinan secara teratur

b. menyelesaikan perselisihan dengan cepat

c. menjamin implementasi perubahan yang kacau balau

d. untuk membantu dan mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh para otokrat yang kejam dan licik

e. menjamin kebebasan pribadi yang lebih besar bagi warganya daripada alternatif lain yang memungkinkan

Jawaban: A

4. Suatu pemerintahan dikatakan demokratis jika mekanisme pemerintahannya terwujud….

a. prinsip demokrasi

b. bentuk demokrasi

c. kendala demokrasi

d. tujuan demokratis

e. prinsip demokrasi

Jawaban: E

5. Contoh pelanggaran HAM berat, yaitu….

a. pelanggaran lalu lintas

b. fitnah

c. pembunuhan dan perampokan

d. kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan

e. pencemaran lingkungan yang disengaja

Jawaban: C

6. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2 menjelaskan tentang hak warga negara untuk mendapatkan pembiayaan ….

a. persamaan kedudukan dihadapan hukum

b. kehidupan

c. pekerjaan yang layak

d. jaminan sosial

e. pendidikan dasar

Jawaban: E

7. Cermati pernyataan-pernyataan berikut:

(1) Melalui kegiatan di sekolah

(2) Melalui kegiatan di masyarakat

(3) adanya sanksi yang tegas bagi warga negara yang mengingkari kewajiban sebagai warga negara.

(4) Badan-badan penegak hukum tidak boleh diskriminatif.

(5) Adanya kontrol dari masyarakat

Perlakuan tersebut merupakan bentuk upaya-upaya pencegahan …. Warga negara.

a. pelaksanaan hak

b. pelaksanaan kewajiban

c. pelanggaran hak

d. pengingkaran kewajiban

e. pelaksanaan hak dan kewajiban

Jawaban: D

8. Salah satu nilai dalam demokrasi menurut Hendry B. Mayo ialah ….

a. menyelenggarakan penggantian pemimpin secara teratur

b. menyelesaikan perselisihan dengan cepat

c. menjamin terselengaraannya perubahan secara rusuh

d. menolong dan mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik

e. menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranyadaripada alternatif lain yang memungkinkan

Jawaban: A

9. Suatu pemerintahan dikatakan demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahan nya diwujudkan ….

a. asas-asas demokrasi

b. bentuk-bentuk demokrasi

c. kendala-kendala demokrasi

d. tujuan-tujuan demokrasi

e. prinsip-prinsip demokrasi

Jawaban: E

10. Contoh pelanggaran HAM berat, yaitu ….

a. pelanggaran lalu lintas

b. pencemaran nama baik

c. pembunuhan dan perampokan

d. kelalaian dalm pemberian pemberian kesehatan

e. pencemaran lingkungan yang disengaja

Jawaban: C

11. Hak yang paling mendasar dalam UUD 1945 bagi manusia adalah hak ….

a. keadilan di depan hukum

b. kesejahteraan

c. jaminan sosial

d. pekerjaan yang layak

e. hidup

Jawaban: E

12. Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, ras kelompok etnis, kelompok agama adalah kejahatan ….

a. kemanusiaan

b. genosida

c. general

d. criminal

e. perdata

Jawaban: B

13. Cermati beberapa pernyataan berikut!

(1) Mengerjakan dan mengumpulkan pekerjaan rumah

(2) Belajar secara rutin

(3) Tidak terlambat ke sekolah

Hal-hal tersebut merupakan bentuk upaya pencegahan …. Warga negara.

a. pelaksanaan hak

b. pelaksanaan kewajiban

c. pelanggaran hak

d. pengingkaran kewajiban

e. pelaksanaan hak dan kewajiban

Jawaban: D

14. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Merupakan bunyi dalam UUD 1945 pasal ….

a. 28

b. 28A

c. 28C ayat 1

d. 28D ayat 1

e. 28I ayat 4

Jawaban: A

15. Hak warga negara untuk mengembangkan diri dan pendidikan dijelaskan dalam UUD 1945 pada pasal ….

a. 28

b. 28A

c. 28C ayat 1

d. 28D ayat 1

e. 28I ayat 4

Jawaban: C

16. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Merupakan bunyi dalam UUD 1945 pasal ….

a. 28

b. 28A

c. 28C ayat 1

d. 28D ayat 1

e. 28I ayat 4

Jawaban: E

17. Berikut yang termasuk pengertian hakikat bela negara menurut UU Nomor 3 Tahun 2002 adalah….

a. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

b. warga negara wajib membela negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara

c. setiap warga negara mempunyai hak untuk membela negaranya

d. membela negara merupakan tugas dari orang-orang penting saja

e. warga negara tidak boleh ikut campur dalam membela negara

Jawaban: A

18. Pelanggaran atau penilaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain disebut pelanggaran ….

a. nilai

b. norma

c. hukum

d. sosial

e. hak asasi manusia

Jawaban: E

19. Pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Jenis pelanggaran tersebut dibedakan atas ….

a. sifatnya

b. kedudukannya

c. sanksinya

d. kekuatannya

e. waktunya

Jawaban: A

20. Dalam UUD 1945 pasal 34 menjelaskan hak warga negara untuk mendapatkan ….

a. persamaan kedudukan dihadapkan hukum

b. kehidupan

c. pekerjaan yang layak

d. jaminan sosial

e. pembiayaan pendidikan dasar

Jawaban: D

21. Berdasarkan titik perhatiannya, sistem politik demokrasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu …

a. formal, langsung, dan referendum

b. formal, material, dan gabungan

c. referendum, material, dan gabungan

d. langsung, referendum, dan gabungan

e. formal, material, dan referendum

Jawaban: B

22. Dasar pengembangan dan pelaksanaan demokrasi yang berjalan di Indonesia ialah ….

a. Pancasila

b. Tap MPR

c. Keputusan Presiden

d. Pembukaan UUD 1945

e. Batang Tubuh UUD 1945

Jawaban: A

23. Isi pokok demokrasi Pancasila adalah ….

a. meningkatkan pemahaman perlunya kebebasan pers

b. menghargai dan melindungi hak asasi manusia

c. meningkatkan jiwa kemandirian melalui kegiatan perekonomian

d. menanamkan sikap mencintai dan menghargai budaya bangsa

e. menciptakan perangkat hukum yang memadai dan berkeadilan sosial

Jawaban: B

24. Pemilihan umum pertama di Indonesia dilangsungkan pada tahun ….

a. 1945

b. 1950

c. 1955

d. 1960

e. 1965

Jawaban: C

25. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2 menjelaskan tentang hak warga negara untuk memperoleh pembiayaan….

a. posisi yang sama di depan hukum

b. kehidupan

c. pekerjaan yang layak

d. keamanan sosial

e. pendidikan dasar

Jawaban: E

Soal Essay

1. …. Gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan

2. Demokratis Pancasila harus bersendikan hukum sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan UUD 1945, yaitu negara hukum yang berprinsip ….

3. Istilah demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa yunani, yaitu demos dan kratos. Kratos/ Cratein yang berarti ….

4. …. Lembaga yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif





5. …. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945

6. …. Demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material.





7. Pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia ditandai dengan berlakunya ….





8. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia demokrasi merupakan istilah politik yang artinya ….





9. Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden pada tanggal ….





10. Pada waktu berlakunya Konstitusi RIS 1949 bentuk pemerintahannya adalah ….





Jawaban Soal Pilihan Ganda

1. d

2. d

3. a

4. e

5. c

6. e

7. d

8. a

9. e

10. c

11. e

12. b

13. d

14. a

15. c

16. e

17. a

18. e

19. a

20. d

21. b

22. a

23. b

24. c

25. e

Jawaban Soal Essay

1. Referendum

2. Demokratis

3. Pemerintah

4. Pengadilan

5. Sistem Parlementar

6. Demokrasi Gabungan

7. UUDS 1950

8. Pemerintahan Rakyat

9. 21 Mei 1998

10. Jawaban: republik dengan sistem kabinet parlementer

Sumber : umar.dannya.blogspot.com