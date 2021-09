Jadwal Liga 2 Indonesia 2021 Terbaru Lengkap Pertandingan Grup B dan C

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut jadwal lengkap Liga 2 Indonesia musim 2021-2022 yang akan dimulai 26 September 2021 mendatang.

Kepastian ini diumumkan oleh PT LIB sebagai operator Liga Indonesia.

Adapun jadwal yang diumumkan baru jadwal pertandingan grup B dan C. Sementara grup A dan D akan menyusul kemudian.

Adapun laga pembuka akan tersaji laga di grup C antara Persis Solo vs PSG Pati dan PSCS Cilacap vs PSIM Yogyakarta Minggu 26 September 2021.

Dikutip dari rilis resmi PT LIB kebijakan pengumuman jadwal pertandingan penyisihan Grup B dan C terlebih dulu tersebut, erat kaitannya dengan hasil komunikasi dengan pemerintah.

Hal ini juga mempertimbangkan perkembangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Seperti diketahui koordinator PPKM darurat Jawa-Bali yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Liga 2 bisa digelar di daerah yang menerapkan PPKM Level 3 dan 2 di Jawa-Bali.

“Pembukaan pelaksanaan pertandingan Liga 2 akan digelar di kota kabupaten level 3 dan 2 dengan maksimal 8 pertandingan per pekan,” kata Luhut.

Jauh hari, kemungkinan akan adanya jadwal pertandingan yang akan menyesuaikan dengan arahan pemerintah itu, sudah disampaikan LIB pada saat owner club Liga 2 2021, beberapa pekan lalu. Semua klub pun juga sudah menyetujuinya.

“Pada pertemuan dengan owner club Liga 2 dan managers meeting Liga 2, kami sudah menegaskan bahwa jadwal pertandingan akan dinamis dan fleksibel.