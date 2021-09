Contoh Soal Tes Perangkat Desa 2021 dan Kunci Jawaban Lengkap Soal Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bagi perangkat desa yang akan menghadapi sejumlah tes.

Berikut soal latihan tes perangkat desa tahun 2021 sebagai upaya mempersiapkan diri.

Dalam soal latihan terdapat kunci jawaban yang bisa jadi referensi saat melaksanakan sejumlah tes tulis nantinya.

Sejumlah pertanyaan terdapat dalam soal latihan umum diberikan dengan bentuk soal pilihan ganda.

Terdapat 60 soal pilihan ganda tes perangkat desa dilengkapi dengan kunci jawaban.

Untuk memudahkan para calon perangkat desa untuk mengasah kemampuan dalam mengikuti tes tulis.

Soal Pilihan Ganda Tes Perangkat Desa

1. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan...

A. Kerja perangkat desa menarik pajak

B. Penerimaan dari pajak bumi dan bangunan

C. Uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksana hak dan kewajiban desa

D. Pajak dari setiap warga desa

2. Sekretaris desa dalam urusan keuangan di desa mempunyai tugas...

A. Penyeleksian

B. Pengawasan

C. Pembelanjaan

D. Koordinator

3. Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah diatur dalam...

A. UU No. 10 Tahun 2004

B. UU No. 32 Tahun 2004

C. UU No. 13 Tahun 1950

D. UU No. 8 Tahun 1954

Pembahasan