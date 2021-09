Tayang di Seluruh Bioskop Indonesia, Berikut Sinopsis Film Marvel, Black Widow

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Garapan film Marvel yang tayang hari ini adalah film Black Widow, Kamis 16 September 2021.

Para pecinta film Marvel tidak boleh kelewatan karena film ini tayang di seluruh bioskop Indonesia.

Film Black Widow mungkin menjadi akting terakhir Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe (MCU).

Film Black Widow ini menceritakan kisah masa lalu dari karakter paling ikonik di MCU, Natasha Romanoff alias Black Widow, sebelum ia bergabung dengan Avengers.

Sebagai satu di antara karakter yang paling misterius, film ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penggemar tentang latar belakang Natasha yang belum pernah diungkap sebelumnya.

Sejak debutnya di tahun 2010 silam dalam film Iron Man 2, Natasha Romanoff menjadi salah satu karakter favorit para penggemar.

Natasha Romanoff telah hadir dalam enam film Marvel Studios sebelumnya, termasuk Marvel’s The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, serta Avengers: Endgame.

Melalui film ini, para penggemar diajak untuk melihat sisi lain dari karakter Natasha Romanoff untuk menjawab berbagai misteri tentang jati diri serta masa lalunya.

Mengambil latar waktu setelah Captain America: Civil War dan sebelum Avengers: Infinity War, film dengan genre spy-thriller ini akan mengungkap kisah Natasha Romanoff alias Black Widow saat ia harus kembali berhadapan dengan masa-masa kelam dalam hidupnya, akibat sebuah konspirasi berbahaya yang berhubungan dengan masa lalunya mulai terungkap.

“Menurut saya, film ini sangat menyenangkan karena kita dapat bermain dengan ekspektasi para penonton. Kita mengeksplorasi sisi lain Natasha yang belum terungkap," kata sang sutradara, Cate Shortland dalam siaran pers yang diterima Tribunnews, Rabu 15 September 2021.