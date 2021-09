Jadwal Bola Malam Ini Liga Eropa 2021 Lengkap Jam Tayang Live SCTV dan Vidio

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal bola malam ini, Kamis, 16 September 2021.

Pertandingan bola malam ini datang dari Liga Eropa 2021/2022 babak penyisihan grup.

Ada 8 pertandingan yang dimainkan nanti malam.

SCTV menyiarkan secara langsung pertandingan Dinamo Zagreb vs West Ham pada pukul 23.45 WIB.

Pertandingan lainnya pada jam tayang yang sama bisa disaksikan secara live di Vidio.

Di antaranya Rapid Wien vs Genk, Galatasaray vs Lazio, Lokomotiv Moskow vs Marseille, Crvena Zvezda vs Braga, Midtjylland vs Ludogorets, Real Betis vs Celtic, dan Leverkusen vs Ferencvaros.

Pada malam dini hari, Jumat, 17 September 2021, pukul 02.00 WIB, SCTV kembali menyiarkan secara langsung laga Leicester City vs Napoli.

Sementara pertandingan lainnya bisa disaksikan secara live di Vidio.

Di antaranya Brondby vs Sparta Praha, Rangers vs Lyon, AS Monaco vs Sturm, PSV Eindhoven vs Real Sociedad, Olympiakos vs Antwerp dan Frankfurt vs Ferencvaros.

Jadwal Bola Malam Ini