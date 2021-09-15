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Liga Champions

Live Streaming SCTV Liverpool vs AC Milan Liga Champion Malam Dini Hari Ini

Pertandingan Liverpool vs AC Milan berlangsung di Stadion Anfield, Inggris, Kamis, 16 September 2021, pukul 02.00 WIB.

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
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Paul ELLIS / AFP
Gelandang Liverpool asal Mesir Mohamed Salah (tengah) dan rekan satu timnya menghadiri sesi latihan di pusat pelatihan Axa di Kirkby, utara Liverpool di barat laut Inggris pada 14 September 2021, menjelang pertandingan sepak bola Liga Champions UEFA, Grup B melawan AC Milan. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live streaming Liverpool vs AC Milan Liga Champion malam dini hari ini.

Pertandingan Liverpool vs AC Milan berlangsung di Stadion Anfield, Inggris, Kamis, 16 September 2021, pukul 02.00 WIB.

Rekor 4 kali pertemuan terakhir Liverpool 3 kali menang atas AC Milan. Sementara AC Milan menang 1 kali atas Liverpool.

Laga Liverpool vs AC Milan dapat disaksikan live di SCTV dan Vidio.

Head to Head

31/7/2016: Liverpool 2 vs 0 AC Milan

2/8/2014: AC Milan 0 vs 2 Liverpool

23/5/2007: AC Milan 2 vs 1 Liverpool

25/5/2005: AC Milan 3 (2) vs (3) 3 Liverpool

Laga Terakhir Liverpool

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