Jadwal Liga Champion Malam Ini Lengkap Jam Tayang dan Hasil Pertandingan Tadi Malam

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Liga Champion malam ini babak penyisihan grup.

Pada Selasa, 14 September 2021, 2 pertandingan akan dimainkan pada pukul 23.45 WIB.

Pertandingan malam ini mempertemukan Besiktas vs Dortmund dan Sheriff vs Shakhtar Donetsk.

Malam dini hari laga seru tersaji pada, Rabu, 15 September 2021, pukul 02.00 WIB.

Liverpool vs AC Milan akan bertemu malam ini.

Tak kalah seru, Inter Milan vs Real Madrid, Club Brugge vs PSG, Manchester City vs RB Leipzig dan Sporting CP vs Ajax.

Laga Besiktas vs Dortmund dan Liverpool vs AC Milan dapat disaksikan live di SCTV dan Vidio.

Sementara laga lainnya dapat disaksikan di Vidio.

Jadwal Liga Champion 2021-2022

Rabu, 15 September 2021