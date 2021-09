Hasil Champions AC Milan, PSG, Inter Milan, Dortmund, Manchester City, Real Madrid dan Liverpool

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Matchday 1 fase grup UEFA Champions League (UCL) atau Liga Champions 2021-2022 berlanjut Rabu 15 September 2021 malam hingga Kamis 16 September 2021 dini hari WIB.

Tim-tim raksasa Benua Eropa saling bentrok untuk merebut poin. Sebut saja Real Madrid, Inter Milan, PSG, AC Milan, Atletico Madrid, Liverpool hingga juara dari Turki Besiktas.

Besiktas vs Dortmund (Live SCTV) dan Sheriff vs Shakhtar Donetsk (Live Vidio) membuka pertandingan, Rabu 15 September 2021 mulai pukul 23.45 WIB.

Enam pertandingan lainnya digelar di tempat berbeda dalam waktu bersamaan, Kamis 16 September 2021 mulai pukul 02.00 WIB.

Liverpool vs AC Milan (Live SCTV), Inter Milan vs Real Madrid (Live Vidio), Club Brugge vs PSG (Live Vidio).

Kemudian Atletico Madrid vs FC Porto (Live Vidio), Pukul 02.00: Manchester City vs RB Leipzig (Live Vidio) dan Pukul 02.00: Sporting CP vs Ajax (Live Vidio).

Selain SCTV Sports dan Vidio.com, pertandingan Liga Champions juga bisa disaksikan di tv online Champions TV.

Link live streaming, live score, hasil akhir dan klasemen grup A-H di bagian akhir artikel.

Besiktas vs Borussia Dortmund

Besiktas vs Dortmund akan disiarkan live streaming SCTV Sports, Champions TV 1 di Vidio Premier.