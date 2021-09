SIARAN Ulang MotoGP Aragon 2021 di Tv Online Trans7 Live, Aksi Dennis Foggia Rajai Kelas Moto3

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk Sobat Tribun Pontianak sekalian tonton siaran ulang MotoGP Aragon 2021

Gelaran MotoGp Aragon 2021 yang merupakan seri ke 13 dalam jadwal race MotoGP 2021 musim ini tersebut menghadirkan laga seru

Mulai dari kelas Moto3 dan juga Moto2, serta di kelas utama MotoGp yang mana dalam hasil MotoGP Aragon 2021 dari hasil race MotoGP malam ini menempatkan Francesco Bagnaia menjadi pemenang MotoGP hari ini

Bukan gelar yang mudah, lantaran Francesco Bagnaia mesti bertarung keras melawan sang bintang dari tim Repsol Honda MotoGP, yakni Marc Marquez

• KLASEMEN Sementara MotoGp 2021 Hari Ini Setelah Francesco Bagnaia Juara GP Aragon 2021 Lengkap

Sebuah kesalah yang dibuat Marc Marquez yang terlalu bernafus men - take over Francesco Bagnaia membuat pembalap berjuluk The Babby Alien itu melebar.

Kesalahan fatal Marc Marquez itu dimanfaatkan Francesco Bagnaia yang melesat dan kemudian mengamankan gelar juara MotoGp hari ini alias pemenang MotoGp Aragon 2021 Minggu 12 September 2021 malam

Di kelas Moto3, persaingan ketat serupa juga terjadi

• KLASEMEN MotoGP Setelah Aragon Jadi De Javu?, Joan Mir Ancam Posisi Fabio Quartararo di Puncak !

Kali ini, antara Dennis Foggia dan Deniz Oncu

Pembalap Italia dan pembalap Turki itu terlibat persaingan ketat memperebutkan gelar pemenang Moto3 hari ini hingga lap terakhir.

Saat menyentuh garis finish, jarak antara Dennis Foggia dan Deniz Oncu bahkan hanya terpaut +0.041 detik !