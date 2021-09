Postur Tubuh Jennie BLACKPINK Saat Jadi Model Calvin Klein Bikin Heboh Netizen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Jennie BLACKPINK tanda tangan kontrak terkait iklan dari pakaian dalam Calvin Klein.

Unggahan iklan terbaru produk pakaian dalam Calvin Klein yang menampilkan global ambassador mereka, Jennie BLACKPINK menghebohkan netizen beberapa hari belakangan.

Banyak netizen, baik pria maupun wanita yang terpesona dan salah fokus karena postur tubuh Jennie.

Pose Jennie membuat kaum hawa Indonesia tak habis pikir bagaimana idol kelahiran tahun 1996 itu bisa memiliki perut rata dengan tetap terlihat berisi.

Di antara para netizen ada yang memuji sembari bersenda gurau bahwa Jennie pasti tak pernah makan makanan berlemak sehingga bisa memiliki bentuk tubuh indah.

Tak sedikit pula yang jadi tersadar sudah makan berlebihan dan tak terkontrol.

Foto Jennie mengiklankan produk asal Amerika Serikat itu kini dipajang di billboard besar, di beberapa tempat di Negeri Paman Sam.

Salah satunya di Jalan Houston, New York, seperti yang dibagikan akun resmi @CalvinKlein di Twitter, Sabtu 11 September 2021.

"Now on the Houston Street #CalvinKleinBillboard. JENNIE for The Language of Calvin Klein. Who do you want to see featured next?" tulis pihak Calvin Klein.

Netizen, khususnya penggemar menyambut dengan gembira billboard besar itu.

Mereka mengaku akan seharian memandangi billboard Jennie di jalanan bahkan rela menginap.

"Me trying to keep my eyes on the road (aku mencoba tetap fokus melihat jalanan)," kata pengguna akun @villageuns menyertakan meme mobilnya menabrak.

"Getting a pillow and blanket to sleep on that street (mengambil bantal dan selimut untuk tidur di jalan itu," aku akun @jentlehyuck.

"I'd move my house in front of that billboard holy sh*t (aku akan memindahkan rumahku ke depan billboard itu)," tutur akun @Roses_for_Posie.

"If I saw this while driving im gon crash (jika aku meilihat saat menyetir aku akan kecelakaan)," tulis akun @freyjaile. (*)