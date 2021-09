Jadwal Liga Champions Inter Milan Vs Real Madrid Lengkap Statistik Rekor Pertemuan Head To Head

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Selain laga Barcelona Vs Bayern Munchen dan Liverpool Vs AC Milan pada pekan pertama Liga Champions 2021-2021, partai big match lainnya mempertemukan raksasa Spanyol Vs Italia.

Inter Milan akan menjamu Real Madrid dalam pertandingan pertama babak penyisihan grup Liga Champions 2021-2022.

Laga ini tentunya akan menjadi atensi para pecinta sepakbola.

Real Madrid sebagai tim paling banyak mengoleksi Piala Champions tentunya datang di kandang Inter Milan dengan sejumlah persiapan untuk merebut 3 angka pertama.

Inter Milan selaku tuan rumah pastinya tak ingin menyerah begitu saja dan pastinya memberikan perlawan sengit.

Inter Milan dan Real Madrid sama-sama memulai kompetisi di liga masing-masing dengan baik.

Real Madrid kini sebagai pemuncak klasemen dari 3 laga yang dijalani, Madrid belum terkalahkan di Liga Spanyol musim 2021-2022 atau 3 laga perdana La Liga.

• Head To Head & Prediksi Barcelona Vs Bayern Munchen, Aroma Balas Dendam Barcelona Kalah Skor 8-2

Madrid mengoleksi 7 angka dari 3 pertandingan.

Sementara Inter Milan melalui 2 pekan Seri A dengan sempurna.

Inter berhasil menyapu bersih kemenangan dan mengoleksi 6 angka.