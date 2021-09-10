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HASIL FP2 MotoGP Hari Ini 2021 Gp Aragon 2021 Update, Valentino Rossi Kalahkah Marc Marquez !

Meski tak menjadi pembalap tercepat di daftar hasil latihan bebas 2 MotoGP har ini Jumat malam, catatan waktu yang diukir Valentino Rossi lebih baik d

Penulis: Ishak | Editor: Ishak
zoom-inlihat foto HASIL FP2 MotoGP Hari Ini 2021 Gp Aragon 2021 Update, Valentino Rossi Kalahkah Marc Marquez !
LLUIS GENE/AFP
Pembalap Repsol Honda MotoGP Marc Marquez di race MotoGP Aragon 2021 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Baru saja tuntas balapan penentu hasil latihan bebas 2 MotoGP hari ini alias hasil free practice MotoGp di seri Gp Aragon 2021 sesi ke 2, Jumat 10 September 2021

Dalam race penentu hasil FP2 MotoGP hari ini 2021 di seri GP Aragon 2021 tersebut, Valentino Rossi berhasil mengalahkan catatan waktu rivalnya, Marc Marquez

Meski tak menjadi pembalap tercepat di daftar hasil latihan bebas 2 MotoGP har ini Jumat malam, catatan waktu yang diukir Valentino Rossi lebih baik dari race penentuh hasil Fp1 MotoGP Aragon 2021

Valentino Rossi mencatatkan waktu terbaik 1 menit 48.649 detik

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Hasil tersebut menempatkannya naik satu posisi dari sesi latihan bebas pertama GP Aragon 2021 yang berlangsung di sirkuit MotorLand Aragon Spanyol tersebut. 

Situasi yang berkebalikan dengan apa yang dicapai oleh Marc Marquez

Setelah berhasil menjadi yang tercepat di hasil latihan bebas MotoGP hari ini sesi pertama Jumat sore tadi, Marc Marquez kini justru melorot tajam !

Marc Marquez dalam hasil latihan bebas 2 MotoGP hari ini hanya mampu mencapai waktu terbaik 1 menit 48.827 detik.

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Alhasil posisi Marc Marquez melorot jauh ke posisi 20 dari total 22 pembalap yang ada

Berikut urutan lengkap hasil Fp2 MotoGP hari ini 2021 dari seri Gp Aragon 2021 kami rangkum dari laman MotoGp.com dan Crash Net MotoGP Jumat 10 September 2021 :

(Posisi, Nomor Motor, Pembalap, Negara, Tim, Sepeda Motor, Km/Jam, Waktu, Gap 1st/Prev)

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