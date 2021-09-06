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Liga Champions

Daftar Pemain AC Milan di Grup Neraka Liga Champions, Ibrahimovic, Tomori, Hingga Oliver Giroud

Pada laga awal di Liga Champions, AC Milan akan menghadapi Liverpool pada Kamis 16 September 2021 sekitar pukul 02.00 WIB.

Editor: Ridho Panji Pradana
zoom-inlihat foto Daftar Pemain AC Milan di Grup Neraka Liga Champions, Ibrahimovic, Tomori, Hingga Oliver Giroud
MIGUEL MEDINA / AFP
Para pemain AC Milan merayakan kemenangan atas Cagliari di stadion San Siro di Milan, 29 Agustus 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Satu diantara klub raksasa Italia telah merilis daftar pemain yang akan dibawa pada kompetisi Liga Champions 2021/2022.

Dalam daftar pemain tersebut, tampak sejumlah rekrutan anyar juga dimasukan.

Sebut saja seperti Oliver Giroud, Bakayoko, Tomori, Florenzi hingga Brahim Diaz.

Pada laga awal di Liga Champions, AC Milan akan menghadapi Liverpool pada Kamis 16 September 2021 sekitar pukul 02.00 WIB.

Milan berada di grup neraka bersama Atlético Madrid, Liverpool dan Porto.

Ada Giroud, Tonali Hingga Florenzi, Berikut Hasil Lengkap Bursa Transfer Pemain AC Milan Musim 2021

Berikut daftar skuad AC Milan di Liga Champions

AC Milan

Kiper : Mike Maignan, Ciprian Tătărusanu, Sebastiano Desplanches, Andreas Jungdal, Alessandro Plizzari

Bek : Tiémoué Bakayoko, Fodé Ballo, Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Matteo Gabbia, Theo Hernández, Pierre Kalulu, Simon Kjær, Alessio Romagnoli, Fikayo Tomori, Luca Stanga

Gelandang : Brahim Diaz, Ismaël Bennacer, Franck Kessie, Rade Krunić, Alexis Saelemaekers, Sandro Tonali, Andrea Capone, Enrico Di Gesu, Giovanni Robotti

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