Liga Champions
Daftar Pemain AC Milan di Grup Neraka Liga Champions, Ibrahimovic, Tomori, Hingga Oliver Giroud
Pada laga awal di Liga Champions, AC Milan akan menghadapi Liverpool pada Kamis 16 September 2021 sekitar pukul 02.00 WIB.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Satu diantara klub raksasa Italia telah merilis daftar pemain yang akan dibawa pada kompetisi Liga Champions 2021/2022.
Dalam daftar pemain tersebut, tampak sejumlah rekrutan anyar juga dimasukan.
Sebut saja seperti Oliver Giroud, Bakayoko, Tomori, Florenzi hingga Brahim Diaz.
Pada laga awal di Liga Champions, AC Milan akan menghadapi Liverpool pada Kamis 16 September 2021 sekitar pukul 02.00 WIB.
Milan berada di grup neraka bersama Atlético Madrid, Liverpool dan Porto.
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Berikut daftar skuad AC Milan di Liga Champions
AC Milan
Kiper : Mike Maignan, Ciprian Tătărusanu, Sebastiano Desplanches, Andreas Jungdal, Alessandro Plizzari
Bek : Tiémoué Bakayoko, Fodé Ballo, Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Matteo Gabbia, Theo Hernández, Pierre Kalulu, Simon Kjær, Alessio Romagnoli, Fikayo Tomori, Luca Stanga
Gelandang : Brahim Diaz, Ismaël Bennacer, Franck Kessie, Rade Krunić, Alexis Saelemaekers, Sandro Tonali, Andrea Capone, Enrico Di Gesu, Giovanni Robotti
Hasil Lengkap Bursa Transfer Pemain AC Milan
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Liverpool vs AC Milan
AC Milan
Liga Champions
Zlatan Ibrahimovic
Fikayo Tomori
Olivier Giroud
Daftar Pemain AC Milan
Ante Rebic
Brahim Diaz
Tiemoue Bakayoko
Alessandro Florenzi
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