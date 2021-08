JADWAL Liga Champions Live Streaming SCTV Barcelona Vs Bayern Munchen, Liverpool Vs AC Milan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pagelaran Liga Champions Eropa akan segera bergulir setelah dilangsungkan babak drawing pembagian grup beberapa waktu lalu.

Sebanyak 32 tim terbagi dalam 8 grup akan saling beradu taktik dan strategi untuk lolos ke fase knock out dari babak penyisihan grup.



Akan ada sejumlah pertandingan akbar pada fase penyisihan grup Liga Champions 2021.

Pertandingan ideal antar klub raksasa akan tersaji memanjakan mata penggemar sepakbola di seluruh dunia.

Beberapa big match atau pertandingan akbar mempertemukan Barcelona Vs Munchen Liverpool vs AC Milan, Juventus vs Chelsea hingga PSG vs Manchester City.

Babak penyisihan grup Liga Champions akan dilangsungkan pertengah September 2021.

Pertandingan Liga Champions 2021-2022 dapat disaksikan melalui tayangan SCTV Sport.

Siapakan tim yang mampu mengamankan tiga angka pertama di matchday 1.

Dari 32 tim hanya peringkat 1 dan 2 klasemen yang lolos ke babak 16 besar.

Persaingan di Liga Champions sangat ketat dan sejumlah tim besar saling berhadapan untuk mengamankan langkah lolos ke babak 16 besar.

Jadwal Liga Champions 2021/2022 kembali mengagendakan sejumlah laga big match pada bulan September 2021.

