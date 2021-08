Hasil Liga Champions Tadi Malam, Shakhtar Donetsk Melaju Berkat Gol Bunuh Diri di Babak Extra Time

Claus Bech / Ritzau Scanpix / AFP

LIGA CHAMPIONS - Maximilian Wober (Salzburg) melakukan selebrasi setelah sukses mencetak gol pada pertandingan leg kedua babak play off Liga Champions UEFA antara Red Bull Salzburg vs Brondby IF, di Broendby, Denmark, Kamis 26 Agustus 2021 dini hari WIB. Salzburg, Shakhtar Donetsk dan Sheriff Tiraspol melengkapi 32 tim di fase grup Liga Champions 2021-2022.