Head to Head Shaktar Donetsk vs As Monaco Liga Champion Lengkap Prediksi Skor & Link Live Streaming

VIRGINIE LEFOUR / BELGA MAG / Belga via AFP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Head to head Shaktar Donetsk vs As Monaco Liga Champion malam ini.

Pertandingan antara Shaktar Donetsk vs As Monaco merupakan babak play off leg 2 Liga Champion.

Pada leg 1 Shaktar Donetsk unggul dengan skor agregat 1-0 atas As Monaco.

Meski tertinggal agregat, As Monaco masih berpeluang lolos Liga Champion.

As Monaco bukan lawan yang mudah bagi Shaktar Donetsk.

Bukan tidak mungkin Shaktar Donetsk malah justru berbalik tertinggal.

Pertandingan Shaktar Donetsk vs As Monaco akan berlangsung Kamis 26 Agustus 2021, pukul 02.00 WIB live SCTV dan vidio.com.

Head to Head

17/8/2021: Monaco 0 vs 1 Shakhtar Donetsk

5/7/2015: Shakhtar Donetsk 3 vs 0 Monaco