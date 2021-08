DRAWING Liga Champions Kamis Ini, Real Madrid Vs Munchen di Grup? Cek Jadwal UCL 2021/2022 Lengkap

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gelaran penentuan hasil undian Liga Champions 2021/2021 alias Drawing Liga Champions 2021 akan digelar pada Kamis 26 Agustus 2021 nanti.

Jadwal drawing Liga Champions terbaru tersebut, diumumkan di laman resmi UEFA

Di mana pada Kamis 26 Agustus 2021 tersebut, seluruh laga kualifikasi di babak play off Liga Champions 2021 telah tuntas.

Dan membuat seluruh tim yang masuk dalam pot pengundian telah didapatkan klub mana saja.

“All dates are provisional and subject to change by UEFA.

All draws start at 12:00 CET except the group stage draw, which begins at 18:00 CET,”

Demikian keterangan di laman UEFA.com terkait dengan jadwal drawing Liga Champions 2021/2022 tersebut.

Nah, ada yang cukup menarik, di mana dalam prediksi hasil undian Liga Champions 2021/2022 musim ini terdapat sejumlah laga seru yang bisa saja akan tersaji di fase grup.

Satu di antaranya yakni potensi duel antara Real Madrid Vs Munchen

Real Madrid sendiri diperkirakan akan masuk dalam pot 2