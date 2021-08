PROMO Pizza Hut Hari Ini 19 Agustus 2021, Menu Terbaru Cheese Martabak Pizza

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Ngidam cemilan yang manis-manis, tinggal pilih aja Cheese Martabak Pizza!

Paduan keju cheddar, keju mozzarella, dan susunya pasti bizza bikin kamu puas nikmatinnya!

Biar masih weekdays, jangan kasih kendor!

Mending langsung pesen Cheese Martabak Pizza kamu sekarang, bisa Takeaway/Delivery langsung dari aplikasi, www.pizzahut.co.id, atau telpon 1-500-600 ok!

Nikmatin promo beli 1 pizza Regular/Large jenis apa aja, bizza GRATIS Pan Regular Meaty Pizza!

Kamu bisa dapetin promo ini lewat pemesanan di Dine In, Takeaway, maupun Delivery ya!

Tak hanya itu aja, ada lagi promo baru lainnya.

“Two is better than one”, apalagi kalo two-nya ada di #DOUBLEBOX, pasti lebih dari setuju!

Lebih murah buat beli 2 pizza favoritmu, cocok juga buat dipesan barengan sama pacar atau gebetanmu.

Kamu bisa pesan DOUBLEBOX lewat aplikasi Pizza Hut Indonesia, website pizza.hut.co.id, telpon 1-500-600, atau lewat aplikasi ojek online pilihanmu, ya.