Atta Halilintar Pamerkan Kado dari Suami KD, Raul Lemos di Vlognya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Suami Krisdayanti yakni Raul Lemos memberikan kado spesial untuk Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Hal ini diketahui dari vlog terbaru milik Atta Halilintar.

Di situ diperlihatkan, Raul Lemos mengirim rangkaian bunga tulip dalam vas, untuk keberhasilan Atta dan Aurel, serta sang Istri, Krisdayanti, dalam proyek kolaborasi mereka di lagu "This Is Indonesia".

Baru-baru ini Atta merilis lagu berjudul This Is Indonesia yang merupakan proyek kolaborasi bersama Aurel Hermansyah, Krisdayanti (KD), Lenggogeni Faruk dan DJ BEAUZ.

Keberhasilan Atta dan yang lainnya dalam proyek kolaborasi tersebut menghasilkan banyak ucapan selamat, di antaranya Raul Lemos.

• Kolaborasi DJ BEAUZ dan Musisi Ternama Tanah Air, Atta Halilintar Luncurkan Lagu #THISISINDONESIA

Atta memamerkan kado spesial dari suami KD itu dalam vlognya. Atta pun menyampaikan terima kasih serta pesan untuk mertuanya tersebut.

"Ini dari Om Raul dan mimi (KD). Makasih ya Om Raul, semoga Om Raul sehat dan terus menjadi pemimpin keluarga yang hebat," ucap Atta Halilintar di vlognya, Rabu (18/8/2021).

Bukan hanya kiriman dari Raul Lemos, Atta mengatakan di rumahnya juga dipenuhi kiriman bunga sebagai ucapan selamat atas keberhasilan lagu kolaborasi tersebut yang kini lagu itu menduduki trending 1 di YouTube.

"Gak tau kenapa ya guys, kalau aku, bunga itu gak usah terlalu banyak, segini aja udah cukup, kalau kemarin bisa banyak bunga, satu rumah isinya bunga, wuaduh," cerita Atta.

"Tapi ini bukti banyak orang yang cinta dan saling sayang dan semoga ini menjadi persatuan Indonesia di lagu This Is Indonesia," katanya lagi.

• Atta Halilintar Ciptakan Lagu Baru, Kolaborasi Bersama Krisdayanti, Aurel, & DJ Asal China BEAUZ

Bagi YouTuber nomor satu di Asia Tenggara ini, proyek kolaborasinya itu adalah kado terbaik untuk Indonesia di Hari Kemerdekaan.

Atta pun berharap masyarakat Indonesia menikmati dan mengapresiasi lagu kolaborasinya itu.

"I love you guys, kita doakan yang terbaik untuk lagu ini, terima kasih atas apresiasi terbesar di seluruh masyarakat Indonesia yang mendoakan dan mendukung ," ujar Atta.

"Ini adalah salah satu kado terbaikku untuk Indonesia istriku, bersama mimi KD, bersama DJ Bouz, bersama mamaku, ibu Lenggogeni Faruk, pokoknya all the best untuk semuanya, semoga karya kami bisa dinikmati oleh masyarakat dan meningkatkan jiwa nasionalisme kita," pungkas Atta (*)

• Aurel Hermansyah Pamer Foto Bersama Krisdayanti, Anang Ingatkan Atta Halilintar Ada Ashanty

• AKHIRNYA TERJAWAB Alasan Atta Halilintar Ajak Krisdayanti Tak Libatkan Ashanty di Lagu Terbarunya

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Raul Lemos Kirim Kado Spesial Untuk Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah