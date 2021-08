20 Ucapan HUT RI 17 Agustus 2021 Bahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - HUT ke-76 Kemerdekaan Indonesia akan diperingati Selasa 17 Agustus 2021.

Membagikan ucapan HUT RI adalah satu di antara cara memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia di tengah pandemi.

Beragam ucapan bisa kita sampaikan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok dan WhatsApp, Telegram dan sebagainya.

Berikut ini adalah kumpulan ucapan HUT RI, 17 Agustus 2021 bahasa Inggris dan Indonesia:

Bahasa Inggris

1. As we celebrate on this day, remember that no nation is perfect. It needs to be made perfect. Happy Independence Day! Proud to be an Indonesian.

2. Freedom is never dear at any price. It is the breath of life. Happy Independence Day!

3. It makes my heart beat with pride when i realize that I am the citizen of such a great country. Happy Independence Day!

4. It’s a day to celebrate and to cheer, the 17th of August is finally here! United all we stand And protect forever our nation!

5. Let’s celebrate a peaceful life in our nation by remembering all national heroes who gave us freedom! Have a wonderful Independence Day!