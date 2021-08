Gambar Tema 1 Muharram Tahun Baru Islam 1443 Hijriyah Hari Ini Selasa 10 Agustus

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriyah tahun 2021.

Hari ini bertepatan penanggalan masehi, Selasa 10 Agustus umat Islam memasuki tahun baru Hijriyah.

Memasuki tahun baru tentu kalian sudah memilik rencana dan target ditahun baru agar menjadi insan yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.

Bagi kalian yang ingin menyemarakan tahun baru Islam dengan tetap di rumah saja bisa diganti dengan berkirim pesan selamat tahun baru Islam.

Pesan ini bisa berupa untaian kata-kata bijak dan doa. Agar lebih menarik banyak pula yang memilih gambar untuk dikirim melalui WhatsApp maupun update status di facebook, instagram dan twitter.

Berikut contoh-contoh gambar yang bisa menjadi kartu ucapan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 H.

Selamin ambar juga terdapat kata-kata ucapan tahun baru Islam maupun link twibbon.

Ucapan dalam Bahasa Inggris dan Indonesia dikutip dari Surya.co.id :

1. I pray for your and your family's happiness and well-being. May you all have an amazing year ahead. Happy New Hijri Year!

Saya berdoa untuk kebahagiaan dan kesejahteraan Anda dan keluarga Anda. Semoga Anda semua memiliki tahun yang luar biasa ke depan. Selamat Tahun Baru Islam!