Olimpiade Tokyo
Jadwal Final Sepak Bola Olimpiade Tokyo Spanyol vs Brazil Disiarkan di Vidio dan ChampionsTV1
Siaran langsung Spanyol vs Brazil pada babak final Sepakbola Olimpiade Tokyo disiarkan di Vidio dan ChampionsTV1.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Final Sepakbola Olimpiade Tokyo mempertemukan Spanyol vs Brazil.
Sesuai jadwal, laga Spanyol vs Brazil akan digelar di Stadion Internasional Yokohama (Nissan Stadium), Sabtu 7 Agustus 2021 mulai pukul 18.30 WIB.
Siaran langsung Spanyol vs Brazil pada babak final Sepakbola Olimpiade Tokyo disiarkan di Vidio dan ChampionsTV1.
Brasil dan Spanyol pun bakal berupaya keras meraih gelar yang kedua.
Dalam sejarah mereka di Olimpiade, Spanyol lebih dulu menjadi juara pada edisi 1992 sebagai tuan rumah.
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Tim Matador Muda mengalahkan Polandia 3-2 pada laga puncak di Stadion Camp Nou, Barcelona.
Adapun timnas Brasil masih segar kenangan prestasinya karena baru meraih medali emas lima tahun silam.
Seperti halnya Spanyol, Brasil mendapatkan gelar perdana saat menjadi tuan rumah Olimpiade.
Di final Rio de Janeiro 2016, Neymar dkk menang adu penalti atas Jerman.
Tahun ini, timnas U-23 Brasil lolos ke final Olimpiade Tokyo 2020 setelah menyingkirkan Meksiko, juga via babak tos-tosan, Selasa 3 Agustus lalu.
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