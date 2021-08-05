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Olimpiade Tokyo

Live Hasil Final Sepak Bola Putri Olimpiade Tokyo Australia vs Amerika Serikat Rebut Medali Perunggu

Pertandingan antara Australia vs Amerika Serikat berlangsung pukul 15.00 WIB. Pertandingan sepak bola putri Olimpiade Tokyo dapat disaksikan langsung

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
zoom-inlihat foto Live Hasil Final Sepak Bola Putri Olimpiade Tokyo Australia vs Amerika Serikat Rebut Medali Perunggu
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/Reuters/Henry Romero
Timnas sepak bola putri Australia sedang berlatih menjelang pertandingan final sepak bola putri Olimpiade Tokyo 2020 perebutan meedali perunggu, Kamis 5 Agustus 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live hasil final sepak bola putri Olimpiade Tokyo Australia vs Amerika Serikat.

Pertandingan final sepak bola putri Olimpiade Tokyo Australia vs Amerika Serikat perebutan Medali Perunggu

Pertandingan sepak bola putri Olimpiade Tokyo babak final perebutan medali perunggu berlangsung Kamis 5 Agustus 2021.

Pertandingan antara Australia vs Amerika Serikat berlangsung pukul 15.00 WIB.

Pertandingan sepak bola putri Olimpiade Tokyo dapat disaksikan langsung di TVRI dan vidio.com.

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( Update informasi Olimpiade Tokyo klik di sini )

Susunan Pemain

Australia

Emily Gielnik

Steph Catley

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