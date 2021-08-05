Olimpiade Tokyo
Live Hasil Final Sepak Bola Putri Olimpiade Tokyo Australia vs Amerika Serikat Rebut Medali Perunggu
Pertandingan antara Australia vs Amerika Serikat berlangsung pukul 15.00 WIB. Pertandingan sepak bola putri Olimpiade Tokyo dapat disaksikan langsung
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/Reuters/Henry Romero
Timnas sepak bola putri Australia sedang berlatih menjelang pertandingan final sepak bola putri Olimpiade Tokyo 2020 perebutan meedali perunggu, Kamis 5 Agustus 2021.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live hasil final sepak bola putri Olimpiade Tokyo Australia vs Amerika Serikat.
Pertandingan final sepak bola putri Olimpiade Tokyo Australia vs Amerika Serikat perebutan Medali Perunggu
Pertandingan sepak bola putri Olimpiade Tokyo babak final perebutan medali perunggu berlangsung Kamis 5 Agustus 2021.
Pertandingan antara Australia vs Amerika Serikat berlangsung pukul 15.00 WIB.
Pertandingan sepak bola putri Olimpiade Tokyo dapat disaksikan langsung di TVRI dan vidio.com.
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Susunan Pemain
Australia
Emily Gielnik
Steph Catley
Sumber: Tribun Pontianak
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