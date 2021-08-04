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SIMULASI CAT CPNS 2021 Gratis & Kisi - Kisi Soal CPNS 2021

Calon pendaftar CPNS 2021 bisa memanfaatkan layanan simulasi CAT yang disediakan oleh BKN.

Penulis: Mirna Tribun | Editor: Mirna Tribun
zoom-inlihat foto SIMULASI CAT CPNS 2021 Gratis & Kisi - Kisi Soal CPNS 2021
https://cat.bkn.go.id/simulasi/
Panduan simulasi CAT BKN CPNS 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Calon pendaftar CPNS 2021 bisa memanfaatkan layanan simulasi CAT yang disediakan oleh BKN.

Berikut ulasannya.

1. Pergi ke laman https://cat.bkn.go.id/simulasi/

2. Lakukan login dengan memasukkan Email dan juga Password.

3. Masukkan 10 digit kode verifikasi yang dikirim ke email.

4. Login berhasil, peserta mulai bisa melakukan simulasi CAT-BKN.

SETELAH Lolos Administrasi CPNS Apa Tahapan Selanjutnya? Cek Jadwal CPNS 2021 Terbaru

(UPDATE berita tentang CPNS 2021 DISINI)

tutorial simulasi CAT BKN
login simulasi CAT BKN (cat.bkn.go.id)
mulai simulasi CAT BKN
mulai simulasi CAT BKN (cat.bkn.go.id)

Kisi- Kisi Tes CPNS & PPPK 2021

Hasil Akhir Seleksi Kelulusan akhir seleksi CPNS BKN T.A. 2021 ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dengan bobot 40% dan SKB dengan bobot 60% oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 

Berikut ini materi dan kisi-kisi soal seleksi CPNS dan PPPK 2021:

  • CPNS
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