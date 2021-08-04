Info CPNS
SIMULASI CAT CPNS 2021 Gratis & Kisi - Kisi Soal CPNS 2021
Calon pendaftar CPNS 2021 bisa memanfaatkan layanan simulasi CAT yang disediakan oleh BKN.
Penulis: Mirna Tribun | Editor: Mirna Tribun
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Calon pendaftar CPNS 2021 bisa memanfaatkan layanan simulasi CAT yang disediakan oleh BKN.
Berikut ulasannya.
1. Pergi ke laman https://cat.bkn.go.id/simulasi/
2. Lakukan login dengan memasukkan Email dan juga Password.
3. Masukkan 10 digit kode verifikasi yang dikirim ke email.
4. Login berhasil, peserta mulai bisa melakukan simulasi CAT-BKN.
• SETELAH Lolos Administrasi CPNS Apa Tahapan Selanjutnya? Cek Jadwal CPNS 2021 Terbaru
(UPDATE berita tentang CPNS 2021 DISINI)
Kisi- Kisi Tes CPNS & PPPK 2021
Hasil Akhir Seleksi Kelulusan akhir seleksi CPNS BKN T.A. 2021 ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dengan bobot 40% dan SKB dengan bobot 60% oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
Berikut ini materi dan kisi-kisi soal seleksi CPNS dan PPPK 2021:
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Portal CAT BKN
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Kisi Kisi Soal CPNS 2021
|DOWNLOAD Soal CPNS 2021 dan Pembahasannya pdf, Materi TWK CPNS 2021 Serta Latihan Soal SKD CPNS 2021
|SETELAH Lolos Administrasi CPNS Apa Tahapan Selanjutnya? Cek Jadwal CPNS 2021 Terbaru
|Cara Melakukan Sanggahan CPNS 2021 di https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login
|Contoh Soal SKD CPNS 2021 TWK! 30 Contoh Soal TWK CPNS 2021 sesuai Simulasi CPNS 2021 Portal CAT BKN
|DOWNLOAD Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2021, Login SSCASN BKN di sscasn.bkn.go.id