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Olimpiade Tokyo

Hasil Akhir Bola Voli Putri Olimpiade Tokyo Amerika Serikat vs Republik Dominika, AS Menang Telak

Hasil akhir bola voli putri olimpiade Tokyo babak perempat final pertama Amerika Serikat 3 vs 0 Republik Dominika. Pertandingan bola voli putri olimpi

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
zoom-inlihat foto Hasil Akhir Bola Voli Putri Olimpiade Tokyo Amerika Serikat vs Republik Dominika, AS Menang Telak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/Reuters/Carlos Garcia Rawlins
Tim bola voli putri Amerika Serikat saat bertanding melawan Republik Dominika pada Olimpiade Tokyo 2020. Amerika Serikat lolos kebabak semifinal seusai mengalahkan Republik Dominika dengan skor 3-0. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil bola voli putra olimpiade Tokyo babak perempat final hari ini.

Pertandingan bola voli putri olimpiade Tokyo babak perempat final Republik Dominika vs Amerika Serikat pukul 11.00 WIB.

Hasil akhir bola voli putri olimpiade Tokyo babak perempat final pertama Amerika Serikat 3 vs 0 Republik Dominika.

Set 1 Amerika Serikat 25 dan Republik Dominika 11.

Set 2 Amerika Serikat 25 dan Republik Dominika 20.

Set 3 Amerika Serikat 25 dan Republik Dominika 19.

Total Korea Selatan 3 dan Turki 0.

Hasil Akhir Bola Voli Putri Olimpiade Tokyo Korea Selatan vs Turki, Korsel Lolos Semifinal

( Update informasi Olimpiade Tokyo klik di sini )

Hasil ini mengantar Amerika Serikat lolos kebabak semifinal bola voli putri Olimpiade Tokyo.

Pertandingan lainnya hari ini akan berlangsung antara Serbia vs Italia pukul 15.00 WIB.

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