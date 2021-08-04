Olimpiade Tokyo
Hasil Akhir Bola Voli Putri Olimpiade Tokyo Amerika Serikat vs Republik Dominika, AS Menang Telak
Hasil akhir bola voli putri olimpiade Tokyo babak perempat final pertama Amerika Serikat 3 vs 0 Republik Dominika. Pertandingan bola voli putri olimpi
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil bola voli putra olimpiade Tokyo babak perempat final hari ini.
Pertandingan bola voli putri olimpiade Tokyo babak perempat final Republik Dominika vs Amerika Serikat pukul 11.00 WIB.
Hasil akhir bola voli putri olimpiade Tokyo babak perempat final pertama Amerika Serikat 3 vs 0 Republik Dominika.
Set 1 Amerika Serikat 25 dan Republik Dominika 11.
Set 2 Amerika Serikat 25 dan Republik Dominika 20.
Set 3 Amerika Serikat 25 dan Republik Dominika 19.
Total Korea Selatan 3 dan Turki 0.
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Hasil ini mengantar Amerika Serikat lolos kebabak semifinal bola voli putri Olimpiade Tokyo.
Pertandingan lainnya hari ini akan berlangsung antara Serbia vs Italia pukul 15.00 WIB.
Hasil Akhir Bola Voli Putri Olimpiade Tokyo Amerik
Hasil Akhir Bola Voli Putri Olimpiade Tokyo
Amerika Serikat vs Republik Dominika
Bola Voli Putri Olimpiade Tokyo
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Jadwal Bola Voli Putri Olimpiade Tokyo 2020
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