Lawan Greysia Polii / Apriyani Rahayu di Final Olimpiade Tokyo Ternyata Teman dan Pendukung Mereka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ada kisah lain di balik kesuksesan pasangan ganda putri Indonesia Greysia Polii / Apriyani Rahayu merebut medali emas Olimpiade Tokyo 2020.

Sang lawan Jia Yi Fan yang berpasangan dengan Chen Qing Chen ternyata berteman baik dengan Greysia Polii.

Dalam beberapa kesempatan, bahkan keduanya saling mendukung setiap kali terlibat dalam pertandingan.

Jia Yi Fan meneriakkan nama Greysia Polii dan Apriyani Rahayu dari pinggir lapangan.

Hal itu diungkapkan Greysia Polii melalui postingan di Instagram-nya @greyspolii pada 22 Juli 2021 silam.

Kala Greysia Polii / Apriyani Rahayu bertanding, Jia Yi Fan meneriakkan nama mereka sebagai bentuk dukungan untuk memenangi pertandingan.

“@r.apriyanig and i looked at to our competitor also our friend @jiayifan629 as she shouted out loud our name from beside the court.

We both are ready for the matches and we received a lot of encouragement messages and love from everyone. GANBATTE KUDASAI!! #tokyoolympic2020" tulis Greysia Polii, Kamis 22 Juli 2021 lalu, sehari sebelum Olimpiade Tokyo 2020 resmi dibuka.

Di Olimpiade Tokyo 2020, pertemanan kedua pasangan inipun ditakdirkan untuk saling mengalahkan demi memperebutkan medali emas.

Greysia Polii / Apriyani Rahayu pun keluar sebagai pemenangnya sekaligus merebut medali emas Olimpiade Tokyo 2020.