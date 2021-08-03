Olimpiade Tokyo
Jadwal Sepak Bola Olimpiade Tokyo Hari Ini Babak Semifinal Meksiko vs Brasil dan Jepang vs Spanyol
Pertandingan sepak bola dibuka oleh Meksiko vs Brasil pukul 15.00 WIB. Pertandingan ditutup Jepang vs Spanyol pukul 18.00 WIB.
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/via mediasportcorner.com
ILUSTRASI - Jadwal sepak bola putra Olimpiade Tokyo hari ini babak semifinal Meksiko vs Brasil dan Jepang vs Spanyol.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal sepak bola Olimpiade Tokyo besok 3 Agustus 2021.
Pertandingan 3 Agustus 2021 memasuk babak semifinal sepak bola Olimpiade Tokyo.
Ada 2 pertandingan sepak bola putra dengan 4 negara peserta Olimpiade Tokyo.
Pertandingan sepak bola dibuka oleh Meksiko vs Brasil pukul 15.00 WIB.
Pertandingan ditutup Jepang vs Spanyol pukul 18.00 WIB.
Seluruh pertandingan sepak bola Olimpiade Tokyo dapat disaksikan langsung di TVRI dan vidio.com.
• JADWAL Semi Final Sepak Bola Olimpiade Tokyo 2021 Besok, Brazil Vs Meksiko dan Jepang Vs Spanyol
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Jadwal Sepak Bola Putra Olimpiade Tokyo
Semifinal
Selasa 3 Agustus 2021
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Sumber: Tribun Pontianak
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