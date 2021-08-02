Olimpiade Tokyo
Jadwal Sepak Bola Olimpiade Tokyo Besok 3 Agustus 2021 Babak Semifinal Live TVRI dan vidio.com
Pertandingan sepak bola dibuka oleh Meksiko vs Brasil pukul 15.00 WIB. Pertandingan ditutup Jepang vs Spanyol pukul 18.00 WIB.
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/UPI/Spanish Football Federation/EPA
Pemain Spanyol Rafa Mir mencetak hattrick pada kemenangan 5-2 atas Pantai Gading di perempat final cabang sepak bola putra di Olimpiade Musim Panas 2020 Sabtu di Miyagi, Jepang.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal sepak bola Olimpiade Tokyo besok 3 Agustus 2021.
Pertandingan 3 Agustus 2021 memasuk babak semifinal sepak bola Olimpiade Tokyo.
Ada 2 pertandingan sepak bola putra dengan 4 negara peserta Olimpiade Tokyo.
Pertandingan sepak bola dibuka oleh Meksiko vs Brasil pukul 15.00 WIB.
Pertandingan ditutup Jepang vs Spanyol pukul 18.00 WIB.
Seluruh pertandingan sepak bola Olimpiade Tokyo dapat disaksikan langsung di TVRI dan vidio.com.
• Jadwal Perempat Final Sepak Bola Putra Olimpiade Tokyo 2021 Brasil vs Mesir, Japan vs New Zealand
( Update informasi Olimpiade Tokyo klik di sini )
Jadwal Sepak Bola Putra Olimpiade Tokyo
Semifinal
Selasa 3 Agustus 2021
Tags
Jadwal Sepak Bola Olimpiade Tokyo
live streaming sepak bola Olimpiade Tokyo 2021
hasil pertandingan sepak bola Olimpiade Tokyo 2021
Sepak Bola Olimpiade Tokyo
Olimpiade Tokyo
Meksiko Vs Brasil
Jepang vs Spanyol
Sumber: Tribun Pontianak
Berita Terkait :#Olimpiade Tokyo
|Trending DORA di Twitter,Ternyata Sebutan Atlet China Chen Qingchen, Ini Profil Lengkapnya
|JADWAL Semifinal Sepak Bola Putra Olimpiade Tokyo 2020 Selasa 3 Agustus Brasil vs Meksiko
|Perolehan Medali Olimpade Tokyo 2021 Terbaru, Ganda Putri Sumbang Emas Posisi Indonesia Kian Naik
|Biodata Lengkap Catatan Sejarah Greysia Polii, Merebut Medali Emas Bersama Apriyani Rahayu
|Dikenal Tomboy Sejak Kecil, Ini Catatan Sejarah Apriyani Rahayu yang Meraih Medali Emas Ganda Putri