Tale of the Tape Pacquiao vs Errol Spence Jr Jadwal Live Tinju Dunia Minggu 22 Agustus 2021 Pagi WIB

TINJU DUNIA - Manny ‘Pac Man’ Pacquiao menantang Errol ‘The Truth’ Spence Jr, di T-Mobile Arena, Las Vegas, Amerika Serikat (AS), Minggu 22 Agustus 2021 pagi WIB.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Para penggemar tinju dunia kembali disuguhkan pertarungan seru ketika Manny ‘Pac Man’ Pacquiao menantang Errol ‘The Truth’ Spence Jr, di T-Mobile Arena, Las Vegas, Amerika Serikat (AS), Minggu 22 Agustus 2021 pagi WIB.

Pertarungan ini memperebutkan dua sabuk juara dunia yang saat ini melingkar di pinggang Errol Spence Jr, World Boxing Council (WBC) World Welter Title dan International Boxing Federation (IBF) World Welter Title.

Errol Spence Jr adalah petinju AS yang hingga saat ini belum terkalahkan.

Petinju kidal ini menang 27 kali dan 21 di antaranya menang KO/TKO.

Pada pertarungan terakhirnya, Errol Spence menang angka mutlak menghadapi petinju Amerika Serikat lainnya, Danny Garcia, di AT&T Stadium, Arlington, Minggu 6 Desember 2020.

Adapun Manny Pacquiao, juga petinju bergaya kidal memiliki rekor yang tidak kalah mentereng di usianya yang sudah menjapai kepala empat.

Sebelum pertarungan ini, Pacquiao memiliki rekor 62 menang (39 menang KO/TKO), tujuh kali kalah (3 kalah KO/TKO) dan dua kali imbang.

Duel terakhir, Manny Pacquiao menang angka mutlak menghadapi Keith Thurman, di MGM Grand, Grand Garden Arena, Las Vegas, AS, Minggu 21 Juli 2019 silam.

Berikut Tale of the Tape Errol Spence Jr vs Manny Pacquiao:

ERROL SPENCE Jr