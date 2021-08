KPU Sanggau Tetapkan 337.653 DPB Periode Juli 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - KPU Kabupaten Sanggau menggelar rapat bulanan terkait Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) di Aula Kantor KPU Kabupaten Sanggau, Kemarin.

"Bulan Juni kemarin 336.656 pemilih, Sekarang bertambah 997 pemilih. Sehingga total penambahan hingga Juli 2021 menjadi 337.653 pemilih,"kata Komisioner KPU Kabupaten Sanggau, Suwindari, Minggu 1 Agustus 2021.

Dikatakanya, dari jumlah DPB tersebut, Pemilih Laki-laki berjumlah 175.191 orang dan pemilih Perempuan berjumlah 162.462 orang yang tersebar di 15 Kecamatan di Kabupaten Sanggau.

"Potensi pemilih baru kita sebanyak 1.010 pemilih yang terdiri dari 490 Laki-laki dan 520 Perempuan. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yaitu pemilih ganda sebanyak 13 pemilih yang terdiri dari tujuh pemilih Laki-laki dan enam pemilih Perempuan,"ujarnya.

Lanjutnya, Bagi masyarakat yang belum terdaftar di DPT, Tidak memenuhi syarat atau perubahan elemen data pemilih, Bisa menyampaikan tanggapannya melalui website: kpu-sanggaukab.go.id atau melalui nomor WhatsApps DPB: 0858-2818-6366.

Ia juga menambahkan bahwa KPU Kabupaten Sanggau melakukan rekapitulasi DPB per bulan dan menyampaikan hasil rekapitulasi kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Sanggau, Bawaslu Kabupaten Sanggau dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau. kemudian mengumumkannya di papan pengumuman Kantor, laman Website, portal aplikasi atau media sosial, serta membuat siaran pers.

"Data yang mengalami perubahan setiap bulan By Name By Polling Station akan kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait maupun laman KPU, portal aplikasi dan media sosial,"pungkasnya. (*)