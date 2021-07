Update Daftar Kode Redeem PUBG Terbaru, 1 Agustus 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update Kode Redeem PUBG 1 Agustus 2021.

Pecinta game PlayerUnknowns Battlegrounds ( PUBG ) perlu mencoba beberapa kode redeem ini.

Tidak hanya kumpulan Kode Redeem PUBG terbaru, di sini juga dilengkapi cara tukar redeem code PUBG.

Buruan klaim Kode Redeem PUBG 1 Agustus 2021 Terbaru sebelum diambil gamers lain.

Berikut ini Kode Redeem PUBG 1 Agustus 2021 yang dirangkum dari beragam sumber:

BMTEZBZPPC—Redeem code for Piglet Set (Duration One Day)

BMTBZBZ4ET—Redeem code for Jester Hero Headgear and Jester Hero Set (Duration One Day)

BNBEZBZECU—Redeem code for Dawn Walkers Set (Duration One Day)

- SD14G84FCC (Rewards: AKM Glacier Skin)