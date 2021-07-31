Olimpiade Tokyo
Live Hasil Jepang vs Selandia Sepak Bola Olimpiade Tokyo Hari Ini Lengkap Link Live Streaming
Pertandingan sepak bola Jepang vs Selandia Baru berlangsung pukul 16.00 WIB. Live hasil dapat dilihat saat pertandingan berlangsung melalui link dalam
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live hasil Jepang vs Selandia Baru sepak bola Olimpiade Tokyo hari ini Sabtu 31 Juli 2021.
Live hasil dapat dilihat saat pertandingan berlangsung melalui link dalam artikel ini.
Pertandingan sepak bola Jepang vs Selandia Baru berlangsung pukul 16.00 WIB.
Tiga pertandingan terakhir Jepang di ajang Olimpiade Tokyo sangat memuaskan.
Jepang mampu menang tiga kali sebelum lolos babak perempat final.
Bahkan tim jagoan Prancis bertekuk lutut 0-4 dihajar Jepang.
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Sementara Selandia Baru tampil kurang memuaskan.
Selandia Baru hanya berhasil menang 1 kali.
Lalu kalah 1 kali dan sekali imbang.
Live Hasil Jepang vs Selandia
Hasil Jepang vs Selandia
Jepang vs Selandia Baru
hasil pertandingan sepak bola Olimpiade Tokyo 2021
jadwal perempat final Sepak Bola Olimpiade Tokyo 2
live streaming sepak bola Olimpiade Tokyo 2021
Olimpiade Tokyo
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