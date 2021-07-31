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Olimpiade Tokyo

Live Hasil Jepang vs Selandia Sepak Bola Olimpiade Tokyo Hari Ini Lengkap Link Live Streaming

Pertandingan sepak bola Jepang vs Selandia Baru berlangsung pukul 16.00 WIB. Live hasil dapat dilihat saat pertandingan berlangsung melalui link dalam

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
zoom-inlihat foto Live Hasil Jepang vs Selandia Sepak Bola Olimpiade Tokyo Hari Ini Lengkap Link Live Streaming
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/Youtube Sako Legend
ILUSTRASI - Live Hasil Jepang vs Selandia Sepak Bola Olimpiade Tokyo Hari Ini Lengkap Link Live Streaming. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Live hasil Jepang vs Selandia Baru sepak bola Olimpiade Tokyo hari ini Sabtu 31 Juli 2021.

Live hasil dapat dilihat saat pertandingan berlangsung melalui link dalam artikel ini.

Pertandingan sepak bola Jepang vs Selandia Baru berlangsung pukul 16.00 WIB.

Tiga pertandingan terakhir Jepang di ajang Olimpiade Tokyo sangat memuaskan.

Jepang mampu menang tiga kali sebelum lolos babak perempat final.

Bahkan tim jagoan Prancis bertekuk lutut 0-4 dihajar Jepang.

Jadwal Sepak Bola Putra Olimpiade Tokyo Hari Ini Sabtu 31 Juli 2021 Dibuka Spanyol vs Pantai Gading

( Update informasi Olimpiade Tokyo klik di sini )

Sementara Selandia Baru tampil kurang memuaskan.

Selandia Baru hanya berhasil menang 1 kali.

Lalu kalah 1 kali dan sekali imbang.

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