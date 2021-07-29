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Olimpiade Tokyo

Jadwal Sepak Bola Putra Olimpiade Tokyo Babak Perempat Final Lengkap Top Skor & Link Live TVRI Vidio

Jadwal sepak bola Olimpiade Tokyo, Sabtu 31 Juli 2021. Pertandingan Sabtu 31 Juli 2021 memasuk babak perempat final sepak bola Olimpiade Tokyo.

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
zoom-inlihat foto Jadwal Sepak Bola Putra Olimpiade Tokyo Babak Perempat Final Lengkap Top Skor & Link Live TVRI Vidio
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/AP PHOTO/Kiichiro Sato
Pemain Brasil Richarlison menjadi top skor sementara cabang sepak bola putra Olimpiade Tokyo. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal sepak bola Olimpiade Tokyo, Sabtu 31 Juli 2021.

Pertandingan Sabtu 31 Juli 2021 memasuk babak perempat final sepak bola Olimpiade Tokyo.

Ada 4 pertandingan sepak bola putra hari ini dengan 8 negara peserta Olimpiade Tokyo.

Pertandingan sepak bola dibuka oleh Spanyol vs Pantai Gading pukul 15.00 WIB.

Pertandingan ditutup Korea Selatan vs Meksiko pukul 18.00 WIB.

Seluruh pertandingan sepak bola Olimpiade Tokyo dapat disaksikan langsung di TVRI dan vidio.com.

Jadwal Perempat Final Sepak Bola Putra Olimpiade Tokyo 2021 Brasil vs Mesir, Japan vs New Zealand

( Update informasi Olimpiade Tokyo klik di sini )

Jadwal Sepak Bola Putra Olimpiade Tokyo

Babak 1 Penyisihan Grup

Kamis 22 Juli Pukul 14:30 WIB: Mesir Vs Spanyol (0-0)

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