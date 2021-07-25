Olimpiade Tokyo
Perolehan Medali Olimpiade! Indonesia Sejajar Prancis, Brazil dan Serbia! China & Jepang Bersaing
Repulik Rakyat China (RRC) memuncaki daftar sementara perolehan medali Olimpiade Tokyo 2020 per Minggu 25 Juli 2021 pukul 19.00 WIB.
Penulis: Marlen Sitinjak | Editor: Marlen Sitinjak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Repulik Rakyat China (RRC) memuncaki daftar sementara perolehan medali Olimpiade Tokyo 2020 per Minggu 25 Juli 2021 pukul 19.00 WIB.
Sejauh ini China telah mengumpulkan sembilan total medali, lima medali emas, satu medali perak dan tiga medali perunggu.
Tuan rumah Jepang menempel di posisi kedua dengan lima medali emas, dan satu medali perak.
Peraih medali emas terbanyak sepanjang sejarah, Amerika Serikat berada di posisi tiga dengan dua medali emas, dua perak dan dua medali perunggu.
Adapun Indonesia menempati posisi 17 dengan satu medali perak dan satu medali perunggu.
Saat ini capaian Indonesia sama dengan raihan Prancis, Brazil dan Serbia.
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Medali Indonesia
1. Medali Perunggu - Aisah Windy Cantika (angkat besi)
2. Medali Perak - Eko Yuli Irawan (angkat besi)
Perolehan Medali Olimpiade Tokyo 2020 per Minggu 25 Juli 2021 pukul 19.00 WIB:
Perolehan Medali Olimpiade
Perolehan Medali Olimpiade Tokyo
perolehan medali Olimpiade Tokyo 2021
Aisah Windy Cantika
Eko Yuli Irawan
Eko Yuli Irawan Rebut Medali Perak
PERINGKAT Indonesia di Olimpiade Tokyo
Indonesia
Prancis
Brazil
Serbia
China
Jepang
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