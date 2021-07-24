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FIM CEV Repsol 2021

JADWAL CEV Moto3 2021 dan Jadwal CEV Moto2 2021 Seri Aragon Lengkap, Live Streaming FIM CEV Repsol

Saat ini, sedang berlangsung balapan FIM CEV Repsol 2021 seri MotorLand Aragon 2021 di hari ke dua Sabtu 24 Juli 2021.

Penulis: Ishak | Editor: Ishak
zoom-inlihat foto JADWAL CEV Moto3 2021 dan Jadwal CEV Moto2 2021 Seri Aragon Lengkap, Live Streaming FIM CEV Repsol
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/FIM CEV REPSOL 2021 OFFCIAL WEB/AHRT/KOLASE/REPRO
YUK CEK JADWAL CEV Moto3 2021 dan Jadwal CEV Moto2 2021 Seri Aragon Lengkap, Cek Link Live Streaming FIM CEV Repsol Hari Ini Cek selengkapnya di artikel ini Sabtu 24 Juli 2021 / ILUSTRASI. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - FIM CEV Repsol adalah satu di antara ajang kompetisi balap motor populer dunia.

Pada ajang ini, turut berkiprah dua pembalap Indonesia yang berjibaku bersaing dengan para pembalap top dunia lainnya.

Termasuk dari pembalap muda asal Spanyold dan Italia yang dikenal sebagai 'pabrikan' yang kerap memunculkan nama pembalap top dunia.

Dua pembalap FIM CEV Repsol 2021 asal Indonesia tersebut yakni Mario Suryo Aji dan Dimas Ekky Pratama.

Mario Suryo Aji membela tim Astra Honda Racing Team atau AHRT dan berlaga di kelas Moto3 Junior World Championship alias CEV Moto3 2021.

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Sementara Dimas Ekky Pratama berada di bawah bendera tim PERTAMINA MANDALIKA SAG STYLOBIKE EUVIC TEAM
dan berlaga di kelas Moto2 European Championship alias CEV Moto2 2021.

Saat ini, sedang berlangsung balapan FIM CEV Repsol 2021 seri MotorLand Aragon 2021 di hari ke dua Sabtu 24 Juli 2021.

Seperti biasa, balapan di hari ke dua di sirkuit Aragon Spanyol 2021 dari ajang CEV Repsol 2021 kali ini akan menentukan beberapa hal.

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Satu di antaranya yakni hasil kualifikasi CEV Moto3 Aragon 2021 dan juga hasil kualifikasi CEV Moto2 Aragon 2021.

Dari hasil kualifikasi CEV Repsol 2021 seri Aragon itu pula, nantinya akan didapatkan starting grid FIM CEV Repsol 2021 seri Aragon di masing-masing kelas.

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