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Olimpiade Tokyo

LIVE Perancis vs Meksiko Sekarang Olimpiade Tokyo 2021 di TVRI Lengkap Susunan Pemain

Laga yang akan berlangsung di Tokyo Stadium bakal disiarkan Live TVRI kick off pukul 15.00 WIB.

Penulis: Zulkifli | Editor: Zulkifli
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Para pemain Prancis melakukan pemanasan sebelum pertandingan sepak bola babak pertama grup A Olimpiade Tokyo 2020 antara Meksiko dan Prancis di Stadion Tokyo di Tokyo pada 22 Juli 2021. FRANCK FIFE / AFP 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Perancis dan Meksiko menurunkan skuad terbaiknya saat keduanya saling bentrok dalam penyisihan perdana Grup A Olimpiade Tokyo 2020 Kamis 22 Juli 2021.

Perancis dibawah asuhan pelatih Ripoll S menurunkan Gignac sebagai ujung tombak untuk membongkar pertahanan Meksiko.

Kemdian dilini sayap kanan ada Thauvin yang diharapkan memimpin skuad muda Perancis.

Kemudian Nordin di sayap kiri dan dibantu gelandang serang Le Fee.

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Kemudian ada dua gelandang bertahan Savanier, Tousart.

Sementara di lini belakang Michelin, Kalulu, Sagnan, Caci.

Sementara Meksiko menurunkan formasi 4-3-3 dengan Lainez Leyva, Martin Mex, Vega

di lini depan.

Kemudian tiga gelandang yakni Rodriguez, Romo Barron, Cordova.

Sementara di lini pertahanan ada Sanchez, Montes , Vasquez, Aguirre

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Jadwal Perancis vs Meksiko
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