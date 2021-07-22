Olimpiade Tokyo
Head to Head Mesir vs Spanyol Olimpiade Tokyo 2021 Lengkap Prediksi Skor dan Link Live Streaming
Empat pertandingan terakhir Mesir hanya mampu menahan imbang 1 kali atas Spanyol. Sementara Spanyol 3 kali meraih kemenangan atas Mesir.
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pertandingan sepak bola putra Mesir vs Spanyol berlangsung hari ini, Kamis 22 Juli 2021 pukul 14.30 WIB.
Pertandingan Mesir vs Spanyol menjadi pertandingan pembuka pada hari ini.
Empat pertandingan terakhir Mesir hanya mampu menahan imbang 1 kali atas Spanyol.
Sementara Spanyol 3 kali meraih kemenangan atas Mesir.
Kedua tim akan bermain saling serang untuk mengamankan poin.
Pertandingan sepak bola putra Mesir vs Spanyol dapat disaksikan langsung di vidio.com.
• Jadwal Sepak Bola Putra Olimpiade Tokyo Hari Ini Kamis 22 Juli 2021 Live TVRI dan vidio.com
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