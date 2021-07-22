Olimpiade Tokyo
HASIL Akhir Perancis vs Meksiko Olimpiade Tokyo 2021 Hari Ini Update Klasemen Grup A
Meksiko tampil gemilang kala bergadang dengan Perancis. Tanda-tanda keunggulan Meksiko mulai tampak ketika babak pertama dimulai.
Penulis: Zulkifli | Editor: Zulkifli
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update hasil Akhir Perancis vs Meksiko dalam laga penyisihan perdana grup A sepak bola Olimpiade Tokyo 2021 Kamis 22 Juli 2021.
Meksiko tampil gemilang kala bergadang dengan Perancis. Tanda-tanda keunggulan Meksiko mulai tampak ketika babak pertama dimulai.
Meksiko sudah menekan sejak 15 menit babak pertama.
Beberapa kali tusukan dan skill individu pemain Meksiko berhasil menembus pertahanan Perancis.
Dua diantaranya nyaris berbuah gol.
• HASIL Akhir Spanyol vs Mesir Olimpiade Tokyo 2021 Hari Ini Lengkap Update Klasemen Grup C
Meksiko memperagakan permainan cepat dari kaki ke kaki.
Namun Meksiko baru bisa membuka keunggulan di babak kedua.
Gol pertama dicetak Vega menit 47, kemudian Cordova menggandakan keunggulan Meksiko menit ke-55.
Namun Perancis bukanlah tanpa perlawanan. Lewat skema umpan dari sisi sayap, menembus pertahanan Meksiko berujung pelanggaran.
Wasit meniup titik penalti untuk Perancis. Gignac berhasil menjalankan tugasnya dan menipsikan skor 2-1 masih keunggulan Meksiko hingga menit ke-69.
Hasil Olimpiade
live tvri Olimpiade Tokyo
Hasil Perancis vs Meksiko
Perancis Tumbang
Hasil Meksiko vs Prancis
Olimpiade Tokyo
|Live Hasil Brasil vs Jerman Olimpiade Tokyo 2021 Lengkap Prediksi dan Link Live Streaming
|HASIL Akhir Spanyol vs Mesir Olimpiade Tokyo 2021 Hari Ini Lengkap Update Klasemen Grup C
|Live Hasil Meksiko vs Prancis Olimpiade Tokyo 2021 Lengkap Prediksi dan Link Live Streaming
|Update Skor Sementara Spanyol vs Mesir Hari Ini Olimpiade Tokyo 2021 Cek di Link Live Score
|LIVE Perancis vs Meksiko Sekarang Olimpiade Tokyo 2021 di TVRI Lengkap Susunan Pemain