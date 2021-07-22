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Olimpiade Tokyo

HASIL Akhir Perancis vs Meksiko Olimpiade Tokyo 2021 Hari Ini Update Klasemen Grup A

Meksiko tampil gemilang kala bergadang dengan Perancis. Tanda-tanda keunggulan Meksiko mulai tampak ketika babak pertama dimulai.

Penulis: Zulkifli | Editor: Zulkifli
zoom-inlihat foto HASIL Akhir Perancis vs Meksiko Olimpiade Tokyo 2021 Hari Ini Update Klasemen Grup A
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ILUSTRASI - Hasil Perancis vs Meksiko laga grup A Kamis 22 Juli 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update hasil Akhir Perancis vs Meksiko dalam laga penyisihan perdana grup A sepak bola Olimpiade Tokyo 2021 Kamis 22 Juli 2021.

Meksiko tampil gemilang kala bergadang dengan Perancis. Tanda-tanda keunggulan Meksiko mulai tampak ketika babak pertama dimulai.

Meksiko sudah menekan sejak 15 menit babak pertama.

Beberapa kali tusukan dan skill individu pemain Meksiko berhasil menembus pertahanan Perancis.

Dua diantaranya nyaris berbuah gol.

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Meksiko memperagakan permainan cepat dari kaki ke kaki.

Namun Meksiko baru bisa membuka keunggulan di babak kedua.

Gol pertama dicetak Vega menit 47, kemudian Cordova menggandakan keunggulan Meksiko menit ke-55.

Namun Perancis bukanlah tanpa perlawanan. Lewat skema umpan dari sisi sayap, menembus pertahanan Meksiko berujung pelanggaran.

Wasit meniup titik penalti untuk Perancis. Gignac berhasil menjalankan tugasnya dan menipsikan skor 2-1 masih keunggulan Meksiko hingga menit ke-69.

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