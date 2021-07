Jadwal Piala Emas CONCACAF 2021 Besok Lengkap Jam Tayang Rabu 21 Juli 2021 Live Streaming Mola TV

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Piala Emas CONCACAF 2021 besok Rabu 21 Juli 2021.

Pertandingan hari besok dari grup C dan D. Ada dua pertandingan dengan 8 negara yang akan bertanding.

Pertama antara Kosta Rika vs Jamaika berlangsung pukul 06.00 WIB.

Kedua antara Suriname vs Guadeloupe berlangsung pukul 06.00 WIB.

Ketiga antara Panama vs Grenada berlangsung pukul 08.00 WIB.

Keempat antara Honduras vs Qatar berlangsung pukul 08.00 WIB.

Live Streaming Kosta Rika vs Jamaika, Suriname vs Guadeloupe, Panama vs Grenada dan Honduras vs Qatar Piala Emas CONCACAF 2021 dapat disaksikan di Mola TV.

