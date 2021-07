TERBARU Jadwal Latihan Bebas MotoGP Styria 2021 di Jam Tayang Trans7 Lengkap Moto2 dan Moto3

GIGI SOLDANO / DPPI VIA AFP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Terbaru MotoGP 2021 di Jam Tayang Trans7 lengkap Jadwal Moto2 dan Moto3.

Saat Jadwal MotoGP 2021 sedang libur, kabar mengejutkan datang dari pembalap veteran Valentino Rossi.

Kepala Tim Petronas Yamaha SRT, Razlan Razali, mengonfirmasi masa depan Valentino Rossi bakal ditentukan seusai balapan ganda di Red Bull Ring, Spielberg, Austria, Agustus mendatang.

Saat ini, Valentino Rossi masih memiliki kontrak sebagai pembalap Petronas Yamaha SRT sampai akhir musim MotoGP 2021 dengan opsi perpanjangan satu musim.

• Kapan MotoGP 2021 Tayang Lagi di Trans7?

Namun, performa buruk yang terus ditampilkan Rossi sepanjang musim ini membuat banyak pihak jadi mempertanyakan kemampuannya.

Padahal, seperti saat masih berstatus pembalap tim pabrikan Yamaha, Rossi masih mendapat dukungan penuh dari manajemen Yamaha dan diberi motor YZR-M1 seri terkini.

Hingga balapan kesembilan yang menandai paruh musim ini, pencapaian terbaik Rossi ialah finis di urutan ke-10 pada balapan kandangnya, MotoGP Italia 2021.

Selebihnya, pembalap senior berjuluk The Doctor itu menyelesaikan balapan di luar posisi 10 besar dan membukukan tiga hasil gagal finis alias did not finish.

Alhasil, Rossi untuk sementara tertahan di peringkat ke-19 klasemen pembalap MotoGP 2021 dengan 17 poin.

Adapun rekan setim Rossi yang juga merupakan anak didiknya, Franco Morbidelli, berada di peringkat ke-13 dengan 40 poin.