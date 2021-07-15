CONCACAF 2021
Jadwal Piala Emas CONCACAF 2021 Hari Ini Lengkap Jam Tayang Kamis 15 Juli 2021 Live Mola TV
Jadwal Piala Emas CONCACAF 2021 hari ini Kamis 15 Juli 2021. Pukul 06.30 WIB - Trinidad dan Tobago vs El Savador Pukul 08.30 WIB - Guatemala vs Meksi
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/via mlssoccer.com
ILUSTRASI - Jadwal Piala Emas CONCACAF 2021 Hari Ini Lengkap Jam Tayang Kamis 15 Juli 2021.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Piala Emas CONCACAF 2021 hari ini Kamis 15 Juli 2021.
Pertandingan hari ini dari grup A. Ada dua pertandingan dengan 4 negara pada hari ini.
Pertandingan pertama antara Trinidad dan Tobago vs El Savador Piala Emas CONCACAF 2021 berlangsung pukul 06.30 WIB.
Pertandingan kedua antara Guatemala vs Meksiko berlangsung pukul 08.30 WIB.
Live Streaming Trinidad dan Tobago vs El Savador dan Guatemala vs Meksiko Piala Emas CONCACAF 2021 dapat disaksikan di Mola TV.
• HASIL Piala Emas Concacaf 2021 Hari Ini Qatar vs Panama Lengkap Klasemen Grup D
( update informasi Piala Emas CONCACAF 2021 )
Grup A
1. Minggu, 11 Juli 2021
Pukul 04.00 WIB - El Savador vs Guatemala (2-0)
Pukul 09.00 WIB - Meksiko vs Trinidad dan Tobago (0-0)
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Jadwal CONCACAF Gold Cup 2021
Trinidad dan Tobago vs El Savador
Guatemala vs Meksiko
Live Streaming Mola TV
Sumber: Tribun Pontianak
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