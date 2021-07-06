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Jadwal Tinju Tyson Fury vs Deontay Wilder 3 Tinju Dunia Kelas Berat, Live World Boxing ESPN Plus
Duel edisi ketiga Fury vs Wilder sesuai jadwal akan berlangsung di T-Mobile Arena, Las Vegas, USA mulai pukul 7 PM ET atau sekitar pukul 06.00 WIB.
Penulis: Nasaruddin | Editor: Nasaruddin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Duel Tinju Dunia kelas berat antara Tyson Fury vs Deontay Wilder akan digelar Minggu 25 Juli 2021.
Duel edisi ketiga Fury vs Wilder sesuai jadwal akan berlangsung di T-Mobile Arena, Las Vegas, USA mulai pukul 7 PM ET atau sekitar pukul 06.00 WIB.
Laga Fury vs Wilder akan digelar 12 ronde dalam perebutan gelar sabuk juara Tinju Dunia kelas berat WBC yang direbut Fury pada duel kedua, 22 Februari 2020 lalu.
Tyson Fury datang ke duel wajib ini dengan kepercayaan tinggi.
Keberhasilan membuat TKO Wilder di pertemua kedua, membuatnya semakin percaya diri.
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Memegang rekor tak terkalahkan di 30 laga, Fury diprediksi kembali membuat Wilder babak belur.
Lihat saja di pertemuan kedua mereka, yang lebih didominasi Tyson.
Fury berhasil melepas 82 pukulan tepat sasaran dari total 267 pukulan yang dilepaskannya atau 31 persen.
Sementara Wilder hanya mampu melepaskan 34 pukulan tepat sasaran dari total 141 pukulan atau 24 persen.
Kedua petinju dipastikan sudah menyiapkan strategi khusus untuk memenangkan pertarungan ini.
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Jadwal Deontay Wilder vs Tyson Fury
Jadwal Tyson Fury vs Deontay Wilder
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