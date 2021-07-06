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Jadwal Tinju Tyson Fury vs Deontay Wilder 3 Tinju Dunia Kelas Berat, Live World Boxing ESPN Plus

Duel edisi ketiga Fury vs Wilder sesuai jadwal akan berlangsung di T-Mobile Arena, Las Vegas, USA mulai pukul 7 PM ET atau sekitar pukul 06.00 WIB.

Penulis: Nasaruddin | Editor: Nasaruddin
zoom-inlihat foto Jadwal Tinju Tyson Fury vs Deontay Wilder 3 Tinju Dunia Kelas Berat, Live World Boxing ESPN Plus
AFP/AL BELLO
Duel Tyson Fury vs Deontay Wilder yang berakhir dengan kemenangan TKO Fury di ronde tujuh dalam perebutan sabuk juara Tinju Dunia 22 Februari 2020 lalu. Fury akan kembali melawan Wilder 25 Juli 2021 dalam laga Tinju Dunia kelas berat jilid 3. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Duel Tinju Dunia kelas berat antara Tyson Fury vs Deontay Wilder akan digelar Minggu 25 Juli 2021.

Duel edisi ketiga Fury vs Wilder sesuai jadwal akan berlangsung di T-Mobile Arena, Las Vegas, USA mulai pukul 7 PM ET atau sekitar pukul 06.00 WIB.

Laga Fury vs Wilder akan digelar 12 ronde dalam perebutan gelar sabuk juara Tinju Dunia kelas berat WBC yang direbut Fury pada duel kedua, 22 Februari 2020 lalu.

Tyson Fury datang ke duel wajib ini dengan kepercayaan tinggi.

Keberhasilan membuat TKO Wilder di pertemua kedua, membuatnya semakin percaya diri.

Jadwal Tinju Dunia Minggu 18 Juli 2021 Jermell Charlo vs Brian Castano Jelang Wilder vs Fury 3

Memegang rekor tak terkalahkan di 30 laga, Fury diprediksi kembali membuat Wilder babak belur.

Lihat saja di pertemuan kedua mereka, yang lebih didominasi Tyson.

Fury berhasil melepas 82 pukulan tepat sasaran dari total 267 pukulan yang dilepaskannya atau 31 persen.

Sementara Wilder hanya mampu melepaskan 34 pukulan tepat sasaran dari total 141 pukulan atau 24 persen.

Kedua petinju dipastikan sudah menyiapkan strategi khusus untuk memenangkan pertarungan ini.

Jadwal Tinju Dunia Juli 2021: Tyson Fury vs Deontay Wilder 3 dan Jermell Charlo vs Brian Castano

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Jadwal Deontay Wilder vs Tyson Fury
Jadwal Tyson Fury vs Deontay Wilder
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