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Copa America 2021

HASIL Akhir Brasil vs Peru Hari Ini Live Score Semifinal Copa America 2021

Di babak penyisihan grup A Peru lolos sebagai runner up hasil dari dua kemenangan sekali kalah dan sekali imbang.

Penulis: Zulkifli | Editor: Zulkifli
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Pemain Brasil Neymar melakukan tendangan saat pertandingan perempat final turnamen sepak bola Copa America Conmebol 2021 melawan Chili di Stadion Nilton Santos di Rio de Janeiro, Brasil, pada 2 Juli 2021. (MAURO PIMENTEL / AFP) 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ulasan starting line up yang bakal diturunkan pada laga Brazil vs Peru pada babak semifinal Copa America Selasa 6 Juli 2021.

Brazil yang diarsiteki Tite bakal menurunkan Neymar sebagai ujung tombak dibantu Lucaz Lucas Paquetá sebagai geladang serang.

Sementara di lini sayap Brazil juga bakal memanfaatkan nauri gol dari Richarlison dan Roberto Firmino yang bakal melakukan tusukan ke dalam kotak penalti.

Di lini belakang Brazil kemungkinan tetap dikawal duet Marquinhos, Thiago Silva.

Sementara di kubu Peru diprediksi bakal menunpuk pemain di lini tengah dengan Lapadula sebagai ujung tombak.

Brasil dan Peru kembal harus berhadapan, kali ini keduanya kembali dipertemukan di babak semifinal Copa America 2021.

(Link streaming dan hasil akhir pertandingan bisa diakses pada artikel ini )

LIVE Brazil vs Peru 2021 Indosiar Hari Ini Semifinal Copa America 2021 Lengkap Link Streaming

Semifinal Brazil vs Peru digelar di Estadio Olimpico Nilton, Santos Brazil, Selasa 6 Juli 2021.

Saksikan laga seru ini live Indosiar kick off pukul 06.00 WIB.

Brazil melajur ke babak semifinal usai mengalahkan Chile dengan skor 1-0. Sementara Peru menuntaskan perlawanan Paraguay lewat adu penalti.

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