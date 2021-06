HASIL EURO 2021 Tadi Malam Perancis Tumbang Spanyol Melaju Perempat Final Bertemu Swiss

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal lengkap EURO 2021 usai dua pertandingan tadi malam di babak 16 besar.

Spanyol dan Swiss berhasil melaju ke babak perempat final bersama Belgia, Italia, Ceko dan Denmark.

Namun kurang beruntung bagi Perancis harus tersingkir setelah kalah dari Swiss lewat adu pinalti 4-5.

Begitu juga dengan Kroasia tumbang di Extra Time saat melawan Spanyol dengan skor 3-5.

Spanyol vs Swiss akan bertemu di perempat final, Belgia vs Italia dan Ceko vs Denmark

Tinggal satu jadwal lagi di perempat final, setelah Inggris vs Jerman dan Swedia vs Ukraina bertanding.

( Update Info EURO 2020 klik Di Sini )

Jalannya Pertandingan Spanyol vs Kroasia

Jalannya pertandingan Kroasia vs Spanyol di Stadion Stadion Parken, Copenhagen malam ini pukul 23.00 wib Spanyol menguasai permainan 66 persen, Kroasia 34 perse.

Meski begitu, Kroasia sempat unggul lebih dulu melalui gol bunuh diri pemain Spanyol Pedri di menit ke 20.