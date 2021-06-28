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Update Klasemen Copa America 2021 Hari Ini Senin 28 Juni 2021, Cek Jam Tayang Copa America 2021 Live

Klasemen Copa America 2021 Senin 28 Juni 2021. Argentina dan Brasil mengunci punck klasemen masing-masing grup, Argentina dipuncak klasemen grup A den

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
zoom-inlihat foto Update Klasemen Copa America 2021 Hari Ini Senin 28 Juni 2021, Cek Jam Tayang Copa America 2021 Live
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
Klasemen Copa America 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Klasemen Copa America 2021Senin 28 Juni 2021.

Argentina dan Brasil mengunci punck klasemen masing-masing grup.

Argentina dipuncak klasemen grup A dengan 7 poin.

Disusul Paraguay dengan 6 poin, Chili 5 poin, Uruguay 4 poin dan Bolivia 0 poin.

Sementara di grup B Brasil mengunci puncak klasemen dengan 10 poin.

Disusul Peru 7 poin, Kolombia 4 poin, Ekuador 3 poin dan Venezuela 2 poin.

( update informasi Copa Amerika 2021 )

Jadwal Copa America 2021 Besok! Cek Jam Tayang Copa America 2021 Live Indosiar dan Video

Klasemen Grup Copa Amerika 2021

Grup A:

1. Argentina 7 poin

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