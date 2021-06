Paket Suka Suka AXIS, Pelanggan Pilih Sendiri Kuota dan Masa Aktif

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - AXIS kini memiliki produk terbaru yakni Paket Suka Suka.

Paket ini memberikan kebebasan sepenuhnya kepada para pelanggan AXIS untuk memilih kuota layanan data sesuai kebutuhan masing-masing.

Paket ini sudah bisa diperoleh mulai 14 Juni 2021.

(Act) Chief Marketing Officer XL Axiata, Alfons Eric Bosch Sansa mengatakan AXIS sebagai brand anak muda memiliki spirit untuk liberate youth to be whatever.

Anak muda atau generasi Z adalah generasi yang identik dengan kebebasan. Dengan bebas, mereka bisa menjadi lebih kreatif dan produktif dalam berkarya.

Kami akan terus berinovasi untuk menemukan sisi-sisi yang menjadi perhatian para pelanggan muda, agar layanan AXIS benar-benar bisa memenuhi setiap harapan dan kebutuhan mereka.

“Inovasi dalam paket baru ini juga merupakan hasil analisa kami atas kebutuhan pelanggan. Karena itu, kami berharap Paket Suka Suka akan membuat pelanggan menjadi nyaman dalam mengakses data,” ujarnya.

Alfons menambahkan, Paket Suka Suka ini adalah merupakan inovasi terbaru dari AXIS yang memungkinkan pelanggan untuk memilih sendiri kuota yang akan dibelinya.

Tidak hanya memilih kuota, pelanggan bahkan juga bisa memilih masa aktif, kuota utama, dan kuota pelengkap sesuai yang mereka mau. Jadi tidak lagi ada batasan dan pengaturan paket seperti dulu.

Mereka cukup membayar sesuai yang mereka pilih.

